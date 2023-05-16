Нутрициолог Строков назвал симптомы серьезного дефицита железа

Дефицит железа является наиболее распространенным симптомом дефицита во всем мире. Кто чаще всего болеет, как лучше защитить себя, какие продукты могут предотвратить и какие методы лечения помогают? Ответы на самые важные вопросы.Железо является важным микроэлементом, который необходим организму для различных метаболических процессов, таких как транспортировка кислорода, снабжение клеток энергией и защита от инфекций.Поскольку человеческий организм не может сам производить железо, его необходимо поставлять извне. В норме депо железа в организме должно быть хорошо восполнено, так как оно усваивается с пищей."Железо в изобилии содержится в мясе, зеленых овощах, цельнозерновых и бобовых", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Причины дефицита железаПовышенная потребность в железе. На определенных этапах, таких как беременность или кормление грудью, потребность в железе настолько высока, что ее невозможно восполнить с помощью пищи. Растущие дети и подростки также нуждаются в большом количестве железа (от 8 до 15 мг).Низкое потребление. Вегетарианцы часто имеют низкий уровень железа, если не уделяют должного внимания сбалансированному питанию. Железо из растительной пищи часто трудно усваивается организмом.Потери. Сильные кровотечения, обильные менструальные кровотечения и хронические воспаления в желудке и кишечнике могут привести к дефициту железа.Даже соревнующиеся спортсмены выделяют особенно большое количество минералов через пот и почки.Симптомы дефицита железа"Те, кто страдает дефицитом железа, вначале чувствуют себя истощенными и уставшими, бледными, их волосы становятся тусклыми и могут выпадать, ногти становятся ломкими, а уголки рта трескаются".На поздних стадиях дефицита железа анемия может проявляться головными болями, плохой концентрацией внимания, слабостью, потерей аппетита, учащенным сердцебиением, головокружением и жжением языка.Терапия дефицита железа"Важно также определить причину дефицита железа, а не просто бороться с симптомами".Пероральное введение железа, то есть проглатывание железосодержащих таблеток или капсул, является обычным явлением, если результат положительный. Внутривенное введение железа используется лишь в редких случаях, например, когда препараты железа, принимаемые перорально, вызывают проблемы в желудочно-кишечном тракте.