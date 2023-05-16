Как просто глотать большие таблетки или капсулы

У пациентов могут возникать сложности при приеме больших таблеток. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Татьяна Терехова рассказала о способах безболезненно проглотить лекарство.Специалист отметила, что можно размельчить таблетку, а потом запить большим количеством жидкости.Также таблетки могут быть диспергируемыми, то есть легко растворяться в воде. Это обычно прописано в инструкции к препарату.Однако бывает так, что лекарство выпускается в капсулах, которые нельзя раскрывать или растворять. В этом случае нужно будет прибегнуть к третьему способу.«Капсулы или таблетки больших размеров кладем на корень языка и также запиваем большим количеством жидкости», – сказала медик.Кроме того, Терехова отметила, что существует правило двух больших глотков. Согласно ему, сначала нужно положить таблетку на язык, набрать полный рот воды и проглотить только жидкость. Затем снова сделать глоток — и на этот раз препарат сам пройдет внутрь вместе с водой, передает Life.ru.