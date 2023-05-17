Что будет, если заменить белый сахар тростниковым

О вреде сахара сегодня знает каждый. Многие считают, что, если уж употреблять сахар, то лучше коричневый — тростниковый. Он якобы менее вреден. Давайте разберёмся, насколько это верно.Коричневый или белый?Тростниковый или из свёклы? Какой сахар нанесёт организму меньший вред?Сахар как наркотикДиетологи называют сахар «сладким убийцей»: он воздействует на центральную нервную систему подобно наркотику, вызывая зависимость. При употреблении сладкого в организме вырабатывается дофамин, «отвечающий» за чувство удовольствия. И чем больше есть сладостей — тем больше дофамина выработается, тем больше нам будет хотеться ещё и ещё сладкого. Кстати, заменители ещё вреднее, чем сахар.Не больше 6 ложечек!Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить ежедневное употребление сахара до 6 чайных ложек. Идеальным решением станет полный отказ от сахара в чистом виде. При этом многие считают, что разумнее употреблять не обычный белый сахар, а коричневый — тростниковый. Правильно ли это?Коричневый или белый?Каким бы ни был сахар, его биохимическая формула остаётся неизменной, и на организм он воздействует одинаково. На 99,98% он состоит из сахарозы, фруктозы и глюкозы, то есть легкоусвояемых углеводов. Откуда добыт сахар — из тростника или сахарной свёклы, имеет он белый цвет или коричневый, в виде песка или кусочков, — при этом не имеет никакого значения. Вам кажется, что, если тростниковый сахар стоит дороже, то он полезнее белого? Это заблуждение. Единственное отличие тростникового сахара — он придаёт выпечке более приятный аромат, поэтому его часто используют в кулинарии. Но по составу он точно такой же, как обычный белый.Рафинированный или нерафинированный?Многие больше любят тростниковый сахар за его красивый цвет и особый аромат. Давайте разберёмся, откуда это отличие. Во время производства любого сахара — безразлично, из свёклы или из тростника, — получается сироп. Потом он кристаллизируется, и принимает вид привычного нам сахара. Из тростника чаще всего производят нерафинированный сахар, из свёклы — рафинированный. При этом тростниковый может стать и рафинированным, если производители решат, что так будет выгоднее его продавать.Дороже или дешевле?Коричневый цвет может иметь и тростниковый, и свекольный продукт: он получается при добавлении чёрной патоки — мелассы. Патока позволяет подчеркнуть вкус кофе или чая, в который добавляется такой сахар. Для глаз и вкусовых рецепторов коричневый сахар может оказаться более приятным. Для организма же нет никакой разницы, так что переплачивать за тростниковый сахар в надежде купить менее вредный продукт — бессмысленно. Если вы задумываетесь над тем, чтобы снизить употребление сладкого, мы предлагаем вам рецепты без муки и сахара.