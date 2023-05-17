12 вопросов и ответов о том, как правильно пить воду

Человек состоит из воды на 60% — это объясняет, почему ей уделяется так много внимания. Достаточное количество воды необходимо для нормальной работы всех систем организма. Если пить слишком мало, можно забыть о нормальном пищеварении, адекватном мышлении, энергичности, выносливости и массе других важных вещей. Но, скорее всего, вы пьёте достаточно, даже не задумываясь об этом.Правда ли обязательно пить два литра воды в день?Уверены, вы тоже слышали, что для здоровья, красоты и чего угодно ещё важно пить не меньше двух литров воды в день. Только вот магические 8 стаканов воды (в двух литрах примерно столько и получается) не имеют никакого научного объяснения.Вероятно, цифра взялась из диетических рекомендаций, выпущенных Национальным советом по продовольствию и питанию США в 1945 году, где было сказано, что взрослому человеку нужно пить около 2,5 литров воды в день. А потом её просто начали повторять из статьи в статью.Современная наука считает, что здоровый человек получает достаточно жидкости, если пьёт тогда, когда ему хочется.А кофе и чай считаются водой?Ещё немного информации о тех самых рекомендациях 1945 года: в них было не только указание пить 2,5 литра, но и важное дополнение, что большая часть этого количества содержится в готовых продуктах. О том же самом говорят учёные сейчас: удовлетворить потребность организма в жидкости можно не только водой, но и молоком, соком, чаем и даже кофе (который не обезвоживает, а просто немного увеличивает объём мочи). Фрукты, овощи и супы тоже считаются, потому что в них много жидкости.Это правда, что жажда может маскироваться под голод?Хотя есть данные, что 37% людей принимают жажду за голод, на деле здесь всё не так просто. Учёные думают, что современная среда, где у нас нет необходимости бороться за выживание, ослабила связи «голод — еда» и «жажда —вода», отсюда и мысли по поводу подмены. С этим соотносятся и результаты исследования Американской диетологической ассоциации, которое показало, что сегодня мы едим и пьём ориентируясь не на сигналы организма, а на время, в которое мы привыкли есть и пить (потребляя, кстати, 75% жидкости во время еды).И нет, жажда не зарождается в кишечнике, как тоже когда-то думали. Две группы учёных независимо друг от друга обнаружили, что акт глотания вызывает активность в терминальной пластинке — области в передней части мозга, ответственной за чувство жажды. И что кишечник понимает, сколько воды содержится в пище, поступившей в него, и посылает в пластинку отдельный сигнал.А как отличить жажду от голода?Организм ощущает жажду и голод очень по-разному, так что и мы тоже должны ориентироваться на разные признаки:для жажды характерна сухость (глаз, кожи, во рту), тошнота и лёгкое головокружение,для голода — урчание или ощущение пустоты в животе, вялость и раздражительность.Какие признаки у обезвоживания?Обезвоживание происходит, когда мы теряем больше жидкости, чем получаем, так что телу не хватает воды, чтобы выполнять свои обычные функции. В числе симптомов: усталость, головокружение, спутанность мыслей и моча более тёмного цвета. Опасность серьёзного обезвоживания есть у пожилых людей и маленьких детей, а у взрослых — только во время длительного пребывания на улице в жаркую погоду или при наличии определённых медицинских состояний (диарея, рвота, тепловая травма, проблемы с почками).Если вы не чувствуете жажды и ваша моча светло-жёлтая или бесцветная — всё в порядке, вашему организму хватает воды.Может, есть какое-то особенно подходящее время для воды?Стакан воды утром считается хорошей привычкой, потому что после ночи без питья наше тело бывает слегка обезвоженным. Но в целом главное правило — пить тогда, когда хочется. А вот неподходящим для воды временем, за исключением случаев крайней жажды, обычно называют полчаса перед сном. Это особенно важно, если вы и так спите не очень хорошо: необходимость пойти в туалет среди ночи сделает сон ещё более беспокойным.А сколько воды нужно пить, чтобы похудеть? Ну если это правда так работаетВода действительно является естественным подавителем аппетита, потому что может заполнять желудок. И это причина, по которой есть смысл выпивать стакан воды перед едой, если очень хочется сбросить пару кило. Кроме того, вода нужна нашему организму для липолиза — процесса метаболизма жира. А если чистой водой заменить подслащённые газированные и негазированные напитки, это поможет уменьшить потребление жидких калорий. Но просто пить воду недостаточно: если не добавить здоровое питание и спорт, заметного эффекта не получится.А что насчёт воды с лимоном?О лимонной воде слагают легенды, называя её идеальным средством для укрепления иммунитета, похудения и красоты кожи из-за высокого содержания витамина С. Хотя лимоны и правда содержат витамин С, получать его с водой совсем не обязательно. Цитрусовые, клубника и листовые зелёные овощи справятся с задачей не хуже.Вода с лимоном в целом безопасна для питья, но если у вас проблемы с желудком, не стоит ей увлекаться. А ещё лимонная кислота может повредить зубную эмаль, так что пейте такую воду через трубочку.Кстати, газированная вода действительно вредит зубам? А чувство голода увеличивает?Водородный показатель pН газированной воды составляет 3–4, что означает, что среда слегка кислая. Но она повреждает зубную эмаль не больше, чем обычная вода. А вот сочетание сахара и карбонизации существенно увеличивает риск кариеса, так что от сладкой газировки точно стоит держаться подальше.Чувство голода газированная вода, скорее всего, не увеличивает: рост уровня гормона грелина был зафиксирован лишь в небольших исследованиях на животных.Правда ли, что полезно пить солёную воду?Создатель Twitter и биохакер Джек Дорси рассказывает, что каждое утро начинает с «солёного сока» из смеси гималайской соли, воды и лимона. Но врачи и учёные считают, что даже для очищения кишечника воду с солью стоит использовать с большой осторожностью. Не говоря уже о том, что попытки детокса в домашних условиях чреваты электролитными нарушениями и дисбалансом бактерий в кишечнике.Но это не касается минеральной воды, которая тоже может быть довольно солёной из-за высокого содержания натрия. Исследования показывают, что кальций из минералки получать едва ли не эффективнее, чем из молочных продуктов, а магний в ней способствует здоровью сердца. Ограничить потребление минеральной воды стоит только тем, кому врач порекомендовал придерживаться диеты с пониженным содержанием соли.Что самое главное из этих рекомендаций?Вы можете пить воду с лимоном или ломтиками огурца, чистую или газированную (но лучше несладкую). И делать это тогда, когда хочется. Но если вы замечаете, что стали пить непривычно много или совсем перестали пить, поговорите об этом с терапевтом.