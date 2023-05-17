Это не переутомление: 9 опасных заболеваний, первым симптомом которых может быть усталость

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Профессор Оксана Драпкина рассказала о распространенных причинах, из-за которых может возникнуть хроническая усталость. Среди них — прием некоторых препаратов и серьезные проблемы со здоровьем.Сил нет уже с утра, в течение дня клонит в сон, а вечером еле доходишь до дома после работы и все выходные лежишь тряпочкой — все это типичные симптомы хронической усталости. Ее отличие от обычного переутомления — она не проходит после полноценного сна и отдыха. Это патологическое состояние, требующее обращения к врачу.Профессор, доктор наук, в своем блоге объяснила, почему чаще всего возникает усталость, которая становится непреодолимой и мешает повседневным делам.Железодефицитная анемияЭто самая частая причина постоянной усталости. Чаще от анемии страдают женщины и дети. Признаки — усталость, слабость, головокружение, бледность кожи и слизистых оболочек, раздражительность, учащенное сердцебиение, одышка, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, желание есть несъедобную пищу (известку, мел, штукатурку и т.д.).Если у вас диагностирована железодефицитная анемия, в рацион надо добавить продукты, богатые железом (красное мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи) и продукты, богатые витамином С (шиповник, сладкий перец, черная смородина, цитрусовые и т.д.). Они облегчают усвоение железа организмом. Также врач может назначить препараты железа в виде таблеток или инъекций.Апноэ снаЭто состояние, при котором во сне дыхание многократно прерывается более чем на 10 секунд, что приводит к громкому храпу с характерной паузой в конце и снижению уровня кислорода в крови.Люди с апноэ сна испытывают постоянную усталость, дневную сонливость, сухость во рту, ухудшение памяти и интеллекта. Последствия, если не заниматься проблемой, — повышение давления, болезни сердца, инсульт.Многие люди даже не догадываются, что у них апноэ сна. В группе риска — мужчины, пожилые, курильщики и люди с лишним весом.Лечение апноэ сна включает отказ от алкоголя и курения, снижение массы тела и сон на боку. Также предлагается применение специальных мундштуков, удерживающих нижнюю челюсть, или устройств, подающих сжатый воздух в дыхательные пути.Сахарный диабет второго типаПри этом заболевании у человека сохраняется высокий уровень глюкозы в крови, последствия — тяжелые болезни сердца, сосудов, почек, нервов и глаз. У людей с диабетом второго типа жизнь в среднем короче на 10 лет.Классические симптомы диабета: усталость, частое мочеиспускание, жажда и потеря веса при повышенном аппетите.Причины развития болезни: ожирение, низкая физическая активность, стресс и неправильное питание.Основные методы профилактики и лечения диабета: диета с большим количеством овощей и фруктов и низким количеством углеводов (сахара, хлеба, картофеля). Если уровень глюкозы не снижается при изменении образа жизни, врач может назначить антидиабетические препараты.Хроническая болезнь почекЭто постепенное снижение функции почек в течение трех месяцев и более. В самом начале заболевания симптомы обычно отсутствуют, позже появляется усталость, отеки на ногах, потеря аппетита и нарушения сознания.Основные причины хронической болезни почек: сахарный диабет, артериальная гипертензия, гломерулонефрит.Лечение: диета с низким содержанием соли и белка (мяса, яиц, молочных продуктов), контроль уровня артериального давления, холестерина и глюкозы крови.ГипотиреозЗаболевание, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов. Самая частая причина — недостаток йода в пище.Симптомы гипотиреоза: усталость, непереносимость холода, увеличение веса, запоры, выпадение волос и депрессия, чаще заболевание возникает у женщин и пожилых людей.Профилактика: включение в рацион продуктов, богатых йодом (морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и йодированной соли). В случае развившегося гипотиреоза эндокринолог назначает лечение гормонами щитовидной железы.ЦелиакияГлютеновая болезнь — это заболевание, при котором у людей развивается непереносимость белка глютена, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи. Согласно последним данным, непереносимостью глютена страдает 1 человек из 100, но многие не знают об этом. Помимо усталости, целиакия проявляется хронической диареей (жидким стулом), вздутием живота и анемией.Единственный метод лечения – строгая пожизненная диета, исключающая продукты, содержащие глютен.ДепрессияСостояние, при котором у человека возникает подавленное настроение, печаль, отсутствие интереса к ранее приносящим удовольствие занятиям в течение более двух недель.Часто депрессия усиливается в осенне-зимний период, когда снижается количество солнечного света. Депрессия влияет и на физическое здоровье: появляются усталость, нарушения сна и аппетита, боль в мышцах и суставах, проблемы с пищеварением. Женщины более подвержены депрессии, чем мужчины.Хронический гепатитВоспаление печени, длящееся более 6 месяцев. Чаще всего вызывается вирусами, злоупотреблением алкоголем, некоторыми препаратами и неалкогольной жировой болезнью печени, возникающей при ожирении.У пациентов наблюдается усталость, желтуха, боли в животе и диарея. Хронический гепатит может привести к циррозу и раку печени. Вирусные гепатиты лечатся противовирусными препаратами, против некоторых видов имеются эффективные вакцины.Синдром хронической усталостиМиалгический энцефаломиелит — заболевание, при котором сильная усталость длится более полугода, не проходит даже после длительного отдыха и усиливается даже при незначительной умственной и физической нагрузки.Люди часто сообщают о головокружении, проблемах с мышлением и памятью, болях в мышцах и суставах, увеличении лимфоузлов на шее и в подмышках.При синдроме хронической усталости отсутствует лечение, его причины изучены не до конца. Пациентам рекомендуется сбалансированная диета и физические упражнения, способные несколько ослабить симптомы болезни.Лекарственные препаратыНекоторые лекарственные препараты, принимаемые на постоянной основе, также могут вызвать чувство хронической усталости. К ним относятся:противоаллергические препараты; ,миорелаксанты, принимаемые от боли в спине и шее;антидепрессанты;бета-блокаторы, применяющиеся для снижения артериального давления и лечения болезней сердца;бензодиазепины, используемые для лечения тревоги и судорог.«В этом случае не стоит самостоятельно отменять прием этих препаратов, надо обратиться к врачу. Он может изменить препарат или его дозировку и время приема», — рекомендует Оксана Драпкина.