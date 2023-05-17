Диетолог Соломатина: молочный и гороховый относятся к опасным супам после 60 лет

Диетолог назвала в числе противопоказанных пожилым людям супов гороховый и молочный.Медик Елена Соломатина рассказала, какие супы не должны входить в рацион людей пожилого возраста (от 60 лет и старше).Наваристые. Супы, приготовленные на основе наваристого бульона, считаются опасными для людей с повышенным уровнем холестерина – эта проблема как правило широко распространена в пожилом возрасте. По словам Соломатиной, наваристые супы опасны для пожилых, так как повышают риски инсультов и инфарктов.«Наваристые бульоны, особенно из говядины, могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек», – рассказала диетолог «Москве 24».С субпродуктами. Специалист предупредила, что субпродукты содержат слишком много холестерина – больше чем мясо, даже жирное.Гороховый и фасолевый. Такие супы после 60 лет усваиваются организмом с трудом, во многих случаях пищеварение уже не справляется с этими сложными углеводами.Грибные. Елена Соломатина заметила, что переваривание грибов также является слишком тяжелой задачей для пищеварительной системы пожилых людей.«Грибные супы часто вызывают различные воспалительные реакции или обострение каких-то определенных процессов в желудочно-кишечном тракте».Молочные. Усвоение молока ухудшается с возрастом, поскольку в организме снижается выработка фермента (лактазы), необходимого для этого. Как результат, возникают вздутие, боли в животе, брожение, газы.Рисовые. Врач объяснила, что белый рис обладает высоким гликемическим индексом – после его употребления резко возрастает уровень сахара в крови.Солянка. В этом супе очень много ингредиентов, усвоение которых требует как никогда здорового пищеварения. Для пожилого организма это слишком большая нагрузкаОстрые. Диетолог заявила, что такие супы могут стимулировать обострение «спящих» болезней ЖКТ, которые часто присутствуют у людей старше 60 лет.Щавелевый или из крапивы. Соломатина констатировала, что крапива в большом количестве способствует сгущению крови, а щавелевая кислота провоцирует обострение подагры.«Лучше отдавать предпочтение вегетарианским супам. Может быть, из цветной капусты, брокколи, моркови. Можно еще делать супы-пюре из них же. Тыквенные супы очень полезны, практически не имеют противопоказаний. Можно делать блюда с добавлением перловки. Или рыбные супы, нежирные бульоны из индейки», - поделилась эксперт.