Не упустите момент: 8 признаков начинающегося слабоумия, на которые редко кто обращает внимание

Далеко не все знают, что заподозрить деменцию можно за несколько лет до официальной постановки диагноза. Как это сделать? Главное — внимательность, уверен психиатр Мещеряков.Деменцию невозможно вылечить. Если болезнь диагностировали, то она останется с вами или вашими близкими до конца жизни. В тяжелых формах человек перестает узнавать родных, свое отражение в зеркале, делает странные и даже жуткие вещи.Однако деменцию можно замедлить и даже контролировать. Чтобы это сделать, важно поймать заболевание на ранних стадиях.«Если человек с утра надевает штаны на голову, это не начало деменции, а уже острая патология головного мозга. Или же если вы забыли купить хлеб или не помните, как зовут любимого артиста, то эти факторы тоже не стоит принимать за деменцию. Первые тревожные звоночки выглядят совсем иначе», — говорит психиатр Александр Мещеряков.Важно знать, что ухудшение памяти происходит постепенно и как бы послойно.Тяжело запоминает новые данныеТо есть у человека проявляются проблемы именно с новой информацией. Он может не помнить свежие события, не может усваивать новый опыт, его пугают новые впечатления.Это сложно заметить, потому что старое человек помнит прекрасно. Ориентируется в датах, событиях, именах. Ему также может быть страшно знакомиться с новыми вещами: новым телефоном, ноутбуком, он буквально боится техники и всячески открещивается от нее.Много суетитсяТак начинает компенсироваться снижение памяти. Человек может суетиться не всегда, а только в какой-то определенной ситуации. Например, во время работы.Становится рассеяннымЭто очень заметный признак. Особенно если всю жизнь человек был собран и подтянут.«Может проявиться в первый раз при какой-нибудь бытовой проблеме. Например, засор в раковине — человек час сидит и смотрит. Но ничего не предпринимает, хотя раньше бы уже давно вызвал мастера или облазил весь Интернет в поисках решения данной проблемы», — говорит психиатр.Меняется почеркУ человека может полностью измениться почерк или же только подпись: двадцать лет он расписывался так, а вот теперь все стало совсем иначе.Бывает, что в течение нескольких секунд человек зависает над строчкой, где нужно расписаться. Он забыл, как это делается.Не способен поддержать беседуТут причина в том, что слова могут вылетать из головы или человек забывает, каким словом описать конкретный предмет или действие. Поэтому обратите внимание, если близкий вдруг стал молчаливым или очень долго думает в процессе диалога.Рассказывает одну и ту же историюТут уже стоит обратить внимание именно на повторяющееся действие: человек говорит об одном и том же, просит рассказать что-то по 3-4 раза.Это может касаться не только коммуникации. Например, человек по нескольку раз включает и выключает свет.Подозревает близких в воровстве и попытках отравитьНа ранних стадиях (лет за 7-10) у человека могут появиться навязчивые идеи, что у него хотят что-то украсть или даже его собираются отравить. Он становится подозрительным, раздражительным, закрывается в себе. Всяческие убеждения, что ему кто-то хочет причинить вред, — веский повод задуматься.Впадает в депрессиюУ многих пациентов с деменцией психотерапевты диагностируют депрессию. Тяжелое заболевание может начинаться именно с нее, поэтому как можно внимательнее относитесь к близкому с депрессией, особенно если он уже в пожилом возрасте.«Очень важно для диагностики деменции учитывать две вещи: что было и что стало. Все в сравнении! Мопассану диагноз поставили по незастегнутой пуговице на сюртуке, а казалось бы, такая мелочь. Иногда и нет никаких первых признаков. Все начинается с того, что человек потерялся, просто забыл свой адрес. Мозг — сложная структура. И, увы, нам не дано предугадать, что и как будет», — заключил Александр Мещеряков.