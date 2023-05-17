Невролог Алехина: болезнь Паркинсона можно "услышать" за годы до постановки диагноза

Нейробиологи обнаружили ранний симптом болезни Паркинсона.Ученые выявили связь между геном болезни Паркинсона и проблемами с голосом."Мягкий монотонный голос часто появляется намного раньше — иногда за десятилетия — до возникновения проблем, связанных с движением", - говорит врач-невролог Александра Алехина .Исследование, из которого были сделаны выводы, было основано на птицах-зебровых вьюрках. Авторы отметили, что у певчих птиц, таких как зяблик-зебры, мозг, отвечающий за речь и язык, организован аналогично человеческому. Певчие птицы, получившие ген, связанный с болезнью Паркинсона, пели меньше, чем птицы-зебровые вьюрки, которым этот ген не был передан.Более того, генетически модифицированные певчие птицы меньше пели в начале песенной сессии, их вокализация была мягче и короче."Изменения в мозгу у людей с болезнью Паркинсона означают, что ваши движения становятся меньше и менее сильными, чем раньше. Это может привести к проблемам с вашей речью и коммуникацией. Проблемы могут быть связаны с тем, чтобы ваш голос был достаточно громким, чтобы ваше произношение было достаточно четким и чтобы ваш голос соответствовал правильному тону. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, могут обнаружить, что их речь невнятная или нечеткая".Иногда человеку, страдающему этим заболеванием, может быть трудно контролировать темп своей речи.Изменения голоса могут включать в себя звучание:Неустойчивый и плоскийС придыханием, как будто вы вздыхаете и говорите очень тихоГлубже, чем раньшеХриплый, как у кого-то с болью в горле.Симптомы болезни ПаркинсонаТреморМедлительность движенияЖесткость мышцДополнительные симптомы могут включать:Проблемы с балансомПотеря обонянияНевралгияПроблемы с мочеиспусканиемЗапор.