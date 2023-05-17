Невролог Евдокимов: головные боли могут указывать на эндокринные проблемы и рак

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Невролог Александр Евдокимов: головные боли могут возникать как признак сторонних заболеваний, включая рак.Врач Евдокимов рассказал, что одной из наиболее частых причин головных болей является стресс.«Головная боль напряжения связана с состоянием шейного отдела позвоночника и эмоциональным состоянием», - заметил специалист.Также за головной болью часто таятся зажатость, скованность или спазмы мышц и мигрени. Еще одна возможная причина заключается в механическом воздействии: например, человек начинается жаловаться на головные боли, получив травму. Медик сообщил, что удары головой требуют обследования, поскольку их последствием могут быть нарушения, проявляющиеся только со временем.Кроме того, добавил Александр Евдокимов, головные боли могут указывать на сторонние заболевания в виде эндокринных проблем или патологий ЖКТ, даже рака.«При онкологии боли могут нарастать постепенно. Человек не стразу видит проблему», - поделился врач с «Вечерней Москвой».Он уточнил, что в тех случаях, когда боли вызываются злокачественными опухолями, можно заметить, что спустя время принимаемые лекарства перестают давать ожидаемый эффект.