Семечки - это суперпродукт, который экономит время и деньги, затрачиваемые на средства по уходу за кожей
Он продолжил, что крупные компании по уходу за кожей, такие как Olay и Elemis, уже используют этот мощный витамин в своих продуктах. «Они продают вам маски для лица с витамином Е и ночные кремы», — сказал доктор Адам. Как говорит доктор Адам, съедая всего горсть — 30 г — семян подсолнечника, вы получите 66% рекомендуемой суточной дозы витамина Е. Женщинам необходимо около 3 мг витамина Е в день, а мужчинам — 4 мг. По словам доктора Адама, поскольку это жирорастворимый витамин, лучше всего есть семена с «полезным источником жира». «Я ем с кашей, ягодами и натуральным йогуртом по утрам», — объяснил он.
Другими хорошими источниками витамина Е являются: растительные масла — такие, как рапсовое (растительное масло), подсолнечное, соевое, кукурузное и оливковое масло; орехи и семена; зародыши пшеницы - содержатся в злаках и зерновых продуктах.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий