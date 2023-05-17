Семечки - это суперпродукт, который экономит время и деньги, затрачиваемые на средства по уходу за кожей

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По словам доктора Адама Сейди, семечки подсолнуха улучшают состояние вашей кожи. Маленькие семена богаты витамином Е, «сильным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от воздействия ультрафиолетового излучения». Помимо помощи в защите вашей кожи от ультрафиолетовых лучей, витамин Е также жизненно важен для производства коллагена и эластина, которые делают вашу кожу гладкой и упругой.Он продолжил, что крупные компании по уходу за кожей, такие как Olay и Elemis, уже используют этот мощный витамин в своих продуктах. «Они продают вам маски для лица с витамином Е и ночные кремы», — сказал доктор Адам. Как говорит доктор Адам, съедая всего горсть — 30 г — семян подсолнечника, вы получите 66% рекомендуемой суточной дозы витамина Е. Женщинам необходимо около 3 мг витамина Е в день, а мужчинам — 4 мг. По словам доктора Адама, поскольку это жирорастворимый витамин, лучше всего есть семена с «полезным источником жира». «Я ем с кашей, ягодами и натуральным йогуртом по утрам», — объяснил он.Другими хорошими источниками витамина Е являются: растительные масла — такие, как рапсовое (растительное масло), подсолнечное, соевое, кукурузное и оливковое масло; орехи и семена; зародыши пшеницы - содержатся в злаках и зерновых продуктах.