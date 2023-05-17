Диетолог Пономарева: эта восьминедельная диета сделает вас моложе на 11 лет

Согласно исследованию, внедрение простых изменений образа жизни в ваш распорядок дня может привести к снижению вашего биологического возраста на 5–11 лет.Хотя не существует универсального подхода к здоровому старению, исследование предлагает режим образа жизни, который может изменить ваш биологический возраст всего за восемь недель."Основываясь на простых изменениях в диете, физических упражнениях и сне, режим может повернуть время вспять на целых 11 лет. В рационе по-прежнему остается место для мяса, которое часто исключается или сводится к минимуму во многих диетах для долголетия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Наблюдая за шестью здоровыми женщинами, которым в среднем было 58 лет, исследовательская группа проинструктировала участников соблюдать диету, включающую большое количество листовой зелени, семян и трех порций печени.Женщин также просили заниматься физическими упражнениями по 30 минут пять дней в неделю, спать не менее семи часов в сутки и выполнять две десятиминутные дыхательные упражнения в день.Результаты показали, что эти вмешательства сократили их биологический возраст в среднем почти на пять лет. Однако биологический возраст одного участника за время исследования снизился на целых 11 лет.Что ели участники?Кроме того, каждый человек должен был съедать шесть фунтов мяса в день, три унции печени в неделю и от пяти до десяти яиц в неделю. Что касается напитков, женщинам было предписано выпивать до восьми чашек воды в день. Диетический режим должен был соблюдаться в течение 12-часового окна каждый день, то есть с 7:00 до 19:00."Наслаждайтесь большим количеством овощей, включая две чашки темной листовой зелени, две чашки овощей семейства крестоцветных и три чашки разноцветных овощей каждый день. Им также давали суточную дозу семян тыквы и подсолнечника, полстакана ягод и пол чайной ложки розмарина или куркумы".