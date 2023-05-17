Диетолог Пономарева: эта восьминедельная диета сделает вас моложе на 11 лет
Хотя не существует универсального подхода к здоровому старению, исследование предлагает режим образа жизни, который может изменить ваш биологический возраст всего за восемь недель.
"Основываясь на простых изменениях в диете, физических упражнениях и сне, режим может повернуть время вспять на целых 11 лет. В рационе по-прежнему остается место для мяса, которое часто исключается или сводится к минимуму во многих диетах для долголетия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Наблюдая за шестью здоровыми женщинами, которым в среднем было 58 лет, исследовательская группа проинструктировала участников соблюдать диету, включающую большое количество листовой зелени, семян и трех порций печени.
Женщин также просили заниматься физическими упражнениями по 30 минут пять дней в неделю, спать не менее семи часов в сутки и выполнять две десятиминутные дыхательные упражнения в день.
Результаты показали, что эти вмешательства сократили их биологический возраст в среднем почти на пять лет. Однако биологический возраст одного участника за время исследования снизился на целых 11 лет.
Что ели участники?
Кроме того, каждый человек должен был съедать шесть фунтов мяса в день, три унции печени в неделю и от пяти до десяти яиц в неделю. Что касается напитков, женщинам было предписано выпивать до восьми чашек воды в день. Диетический режим должен был соблюдаться в течение 12-часового окна каждый день, то есть с 7:00 до 19:00.
"Наслаждайтесь большим количеством овощей, включая две чашки темной листовой зелени, две чашки овощей семейства крестоцветных и три чашки разноцветных овощей каждый день. Им также давали суточную дозу семян тыквы и подсолнечника, полстакана ягод и пол чайной ложки розмарина или куркумы".
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