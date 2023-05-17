Эндокринолог перечислила главные причины и опасности ожирения
В мире наблюдается настоящая эпидемия ожирения. В последние годы она все чаще поражает и россиян.
Проблема нашей страны в том, что люди часто не склонны считать избыточный вес серьезной проблемой, потому и не обращаются к специалистам. Так что статистика многое «недоговаривает».
Главными причинами избыточного веса были и остаются переедание и гиподинамия, то есть, малоподвижный образ жизни. Генетика, на которую нередко ссылаются полные люди, играет свою роль. Но весьма ограниченную. При правильном питании и изменении образа жизни вес приходит в норму, и никакие гены ему не мешают.
Врач советует не искать оправданий, а заниматься своим здоровьем. Ведь накопление жира, особенно, внутреннего, серьезно увеличивает риски гипертонии, оно служит источником постоянных воспалений, что негативно влияет на все органы, включая сердце и мозг.
Ряд исследований уже показывают, что от лишнего веса страдает репродуктивная система. Оно может провоцировать импотенцию. Другие опасности: сахарный диабет и даже онкологические диагнозы.
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