Эндокринолог перечислила главные причины и опасности ожирения

Люди с избыточным весом склонны оправдывать свои проблемы плохой генетикой, иными «объективными» причинами. Но специалисты уверяют: наследственность — не главный фактор ожирения. А опасностей для здоровья оно таит немало.В мире наблюдается настоящая эпидемия ожирения. В последние годы она все чаще поражает и россиян.Проблема нашей страны в том, что люди часто не склонны считать избыточный вес серьезной проблемой, потому и не обращаются к специалистам. Так что статистика многое «недоговаривает».Главными причинами избыточного веса были и остаются переедание и гиподинамия, то есть, малоподвижный образ жизни. Генетика, на которую нередко ссылаются полные люди, играет свою роль. Но весьма ограниченную. При правильном питании и изменении образа жизни вес приходит в норму, и никакие гены ему не мешают.Врач советует не искать оправданий, а заниматься своим здоровьем. Ведь накопление жира, особенно, внутреннего, серьезно увеличивает риски гипертонии, оно служит источником постоянных воспалений, что негативно влияет на все органы, включая сердце и мозг.Ряд исследований уже показывают, что от лишнего веса страдает репродуктивная система. Оно может провоцировать импотенцию. Другие опасности: сахарный диабет и даже онкологические диагнозы.