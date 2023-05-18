Кардиолог Обухова объяснила, когда нужна скорая помощь после измерения давления

Кардиолог Надежда Обухова: каждый взрослый человек должен знать о правилах измерения артериального давления.Врач-кардиолог Обухова рассказала, что артериальное давление следует измерять утром и вечером.«Утром – сидя за столом, сразу после пробуждения, после посещения туалета, до приема лекарств и завтрака. Вечером – непосредственно перед сном, перед ужином или не раньше, чем через два часа после ужина, до вечернего приема лекарственных препаратов», – сообщила медик.Кардиолог уточнила, какие важные нюансы должны соблюдаться при измерении АД..Перед замером нужно расслабиться, побыть в спокойном состоянии 5-10 минут.В положении сидя руку следует положить на стол перед собой.Манжета накладывается на плечо чуть выше (на 2-3 см) локтевого сустава.При измерении не нужно двигаться, говорить, шевелить ногами или скрещивать их.По словам Обуховой, для более точного получения данных давление можно измерить еще два раза с интервалом в одну-две минуты.Кардиолог объяснила, когда после измерения давления нужно вызывать скорую помощь:«Если ваше систолическое артериальное давление выше 160 мм рт. ст. или ниже 90 мм рт. ст., при этом у вас появились рвота, головная боль, головокружение, нарушение зрения, слабость в руке, ноге, асимметрия лица, боль в грудной клетке или одышка».Надежда Обухова добавила, что выполнять измерения АД нужно дважды в день и не чаще. Лучше всего это делать в определенные часы.