Проверьте косметичку и выбросьте это средство, оно есть практически у каждой женщины

Далеко не все, что продается в магазинах, полезно и даже безопасно для нашей кожи. От некоторых продуктов лучше отказаться, ведь они не больше чем маркетинговый ход, говорит дерматолог.У каждой женщины есть косметика, которую можно условно разделить на две части: уходовая и декоративная. К уходовой относятся пенки, тоники, сыворотки, скрабы, кремы, маски, гели. К декоративной — то, что не ухаживает, а украшает: тональный крем, тени, подводка для глаз, румяна, помада, тушь, пудра.Грамотные дерматологи заверяют: первую часть косметички точно можно сократить, если подобрать правильный уход. А одно из средств — вовсе выкинуть и больше никогда не покупать.«Когда-то в рекламе чистящих средств для кухонных плит экран делили на две части и показывали, как хозяйка усиленно оттирает поверхность порошком и крем-гелем. Затем под драматический музыкальный аккорд демонстрировали впечатляющие царапины и потертости, оставленные порошком. И с веселым бренчанием призывали восхититься гладкостью чистой конфорки после геля», — говорит дерматолог.Именно такая реклама — прекрасный пример того, когда вы умываетесь гелем-пенкой или скрабом. И если первое аналогично крему, то второе — суровому порошку, который царапает и только портит поверхность.Скраб для лица можно найти практически у каждой женщины. Реклама твердит: им надо пользоваться обязательно, особенно тем, у кого жирная кожа, — так и лишнее кожное сало уберете, и эпидермис обновите. Но на деле все совсем не так.Вот несколько фактов об этом средстве, которые надо знать всем:частицы скраба оставляют на коже микротравмы;они также повреждают кожный защитный барьер;провоцируют воспаление и повышают опасность присоединения инфекции, появления гнойничков.Травмированная кожа склонна к обезвоживанию. Кроме того, она сильнее подвержена старению. После того как скраб исчезнет из вашей жизни, коже потребуется еще какое-то время, чтобы восстановиться.«Нет никакой разницы, содержит скраб минеральные или растительные частицы. Суть микроцарапин не меняется от того, сделаны они косточками иностранного винограда, крупинками соли с вашей кухни или полимерными мусоринами современного производства, хотя их повреждающее воздействие все же слабее. Какой бы то ни было лечебный эффект отсутствует», — говорит Анастасия Елистратова.Поэтому запомните: использование скраба — это лишь расцарапывание на микроуровне.Эстетический эффект тоже более чем сомнителен: частицы соскребают клетки неравномерно, так что картины гладкой, здоровой кожи не получится.Интересно, как противоречив маркетинг, убеждающий нас не портить бытовую технику абразивными частицами и в то же время призывающий царапать ими же наше собственное лицо. Так что не ведитесь на эти уловки, не покупайте очередную баночку скраба. Кстати, пилинг — это совсем другое, он не несет такого же вреда, как скраб, заключила эксперт.Обновлять косметичку нужно каждые полгодаКто из нас хотя бы раз не пользовался косметикой с истекшим сроком годности? Это может происходить и совершенно случайно: вряд ли каждый раз вы смотрите на плохо читаемые, а порой и вовсе стершиеся даты на губной помаде или баночке с кремом.Врач-косметолог, заведующая отделением косметологии Клиники Пирогова Марина Лопаткина рассказала, почему необходимо как можно чаще проводить ревизию в косметичке (спойлер: просроченный продукт может быть настоящим ядом).