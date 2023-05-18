Уролог Гадзиян объяснил, чем опасен дефицит магния для мужчин
По словам уролога Марка Гадзияна, магний повышает биодоступность главного мужского полового гормона — тестостерона. Поэтому, как уточняет врач, при достаточном количестве магния у мужчин даже в зрелом возрасте бывает высокое либидо и потенция.
Как добавил специалист, магний также важен для мужчин тем, что он:
помогает справляться с депрессией, стрессом и усталостью;
избавляет от бессонницы и головной боли;
помогает наращивать мышечную массу.
«При длительном дефиците магния мужчины сталкиваются с судорогами в мышцах, низкой работоспособностью, нарушением сердечного ритма, ухудшением эректильной функции», — рассказал в своем телеграм-канале Марк Гадзиян.
Если вы замечаете у себя признаки дефицита магния, стоит обратиться к врачу и сдать кровь. Норма магния в крови у взрослых составляет от 0,7 до 1,0 ммоль/л.
4 частые причины низкого уровня магния
По словам уролога, к недостатку магния может привести редкое употребление продуктов, богатых этим минералом. Поэтому добавляйте их в рацион как можно чаще, чтобы не допускать дефицита. А это:
рыба;
орехи;
темно-зеленые овощи,
авокадо;
бобовые;
семечки.
Кстати
По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть продукты, которые, наоборот, мешают усвоению магния в организме, об этом стоит знать при составлении своего меню. Доктор назвала 7 таких продуктов:
чай;
кофе;
обычная соль;
мука, макароны, булочки — продукты с глютеном;
рафинированное масло;
невымоченные грибы;
алкоголь.
И еще одно важное уточнение от доктора: магний лучше усваивается в утренние часы и в первой половине дня.
Но не все сводится лишь к питанию. В списке возможных причин дефицита магния у мужчин Марк Гадзиян также назвал:
нарушение усвоения питательных веществ в почках и желудке;
продолжительная рвота и жидкий стул;
прием некоторых препаратов — например, диуретиков или антибиотиков.
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