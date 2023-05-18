Уролог Гадзиян объяснил, чем опасен дефицит магния для мужчин

Магний известен в основном тем, что помогает успокоиться. Но на самом деле польза этого минерала для здоровья на этом не заканчивается. Даже потенция и либидо у мужчин зависят в том числе от достаточного количества магния в организме.По словам уролога Марка Гадзияна, магний повышает биодоступность главного мужского полового гормона — тестостерона. Поэтому, как уточняет врач, при достаточном количестве магния у мужчин даже в зрелом возрасте бывает высокое либидо и потенция.Как добавил специалист, магний также важен для мужчин тем, что он:помогает справляться с депрессией, стрессом и усталостью;избавляет от бессонницы и головной боли;помогает наращивать мышечную массу.«При длительном дефиците магния мужчины сталкиваются с судорогами в мышцах, низкой работоспособностью, нарушением сердечного ритма, ухудшением эректильной функции», — рассказал в своем телеграм-канале Марк Гадзиян.Если вы замечаете у себя признаки дефицита магния, стоит обратиться к врачу и сдать кровь. Норма магния в крови у взрослых составляет от 0,7 до 1,0 ммоль/л.4 частые причины низкого уровня магнияПо словам уролога, к недостатку магния может привести редкое употребление продуктов, богатых этим минералом. Поэтому добавляйте их в рацион как можно чаще, чтобы не допускать дефицита. А это:рыба;орехи;темно-зеленые овощи,авокадо;бобовые;семечки.КстатиПо словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть продукты, которые, наоборот, мешают усвоению магния в организме, об этом стоит знать при составлении своего меню. Доктор назвала 7 таких продуктов:чай;кофе;обычная соль;мука, макароны, булочки — продукты с глютеном;рафинированное масло;невымоченные грибы;алкоголь.И еще одно важное уточнение от доктора: магний лучше усваивается в утренние часы и в первой половине дня.Но не все сводится лишь к питанию. В списке возможных причин дефицита магния у мужчин Марк Гадзиян также назвал:нарушение усвоения питательных веществ в почках и желудке;продолжительная рвота и жидкий стул;прием некоторых препаратов — например, диуретиков или антибиотиков.