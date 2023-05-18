Накопление жира в мышцах повышает риск преждевременной смерти - нутрициолог Строков

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Согласно исследованию, накопление жира в мышцах может повысить риск ранней смерти на 15,5%.Одним из методов, используемых врачами для оценки жировых отложений у пациентов, является индекс массы тела, или сокращенно ИМТ. Новое исследование показало, что этот маркер не единственный, который может означать плохие новости для вашего риска преждевременной смерти."Накопление жира в другой области, кроме живота, также может представлять риск. Результаты показывают, что наличие большого количества жира в мышцах может быть еще более опасным. Те, у кого накапливается жир в этой области, в два раза более склонны к преждевременной смерти, чем их сверстники с пузатым животом или пышной макушкой", - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковИсследовательская группа использовала искусственный интеллект или машинное обучение для извлечения показателей состава тела из абдоминальной компьютерной томографии бессимптомных взрослых.Кроме того, жир в мышцах был обнаружен у 55% из 507 участников, умерших в среднем за почти девять лет наблюдения. Состояние, известное с медицинской точки зрения как миостеатоз, может протекать бессимптомно и приводить к сердечным приступам или инсультам."Изучая почти 9000 взрослых, исследование показало, что риск смертности в течение десяти лет составляет 15,5 процента. У тех, кто просто страдал ожирением, риск преждевременной смерти был всего на 7,6% выше. Миостеатоз также опередил другие факторы, включая жир вокруг органов брюшной полости и жировую болезнь печени".Но, несмотря на растущее количество доказательств опасности, медицинское сообщество часто упускает ее из виду.Интересно, что взаимосвязь не зависела от возраста или маркеров ожирения, таких как ИМТ. Другими словами, это означает, что накопление жира в мышцах объясняется не только возрастом или переизбытком жира в других частях тела.Из-за отсутствия симптомов миостеатоз обычно обнаруживается у пациентов, которые уже больны и проходят медицинскую визуализацию по поводу другого заболевания.