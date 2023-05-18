Кардиолог Варфоломеев объяснил, чем так опасно высокое давление - "тихий убийца"

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Сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, инсульт — причиной часто является высокое кровяное давление, которое годами остается незамеченным. Рассказываем, как лучше всего защитить себя от скрытой опасности.Каждый третий взрослый имеет высокое кровяное давление. Часто не подозревая об этом. Это опасно, потому что, если его не лечить, это может привести к сердечным заболеваниям, таким как сердечная недостаточность и мерцательная аритмия, или к серьезным осложнениям, таким как кровоизлияние в мозг, инсульт, сердечный приступ или почечная недостаточность.Высокое кровяное давление – чем оно так опасно«Коварство высокого кровяного давления заключается в том, что оно не обязательно вызывает симптомы, хотя органы уже могут быть повреждены», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .При постоянно повышенном артериальном давлении организм привыкает, и вы все равно можете чувствовать себя хорошо.Считается симптомом повышенного артериального давления:ГоловокружениеШум в ушахГоловная больНосовые кровотечения.Симптомы могут возникнуть, но не обязательно.«И к тому времени, когда симптомы становятся заметными, обычно бывает слишком поздно, потому что сосуды и органы уже повреждены».Здоровый образ жизни как естественный способ снижения артериального давленияВысокое кровяное давление можно снизить, если вести здоровый образ жизни. К ним относятся:Виды спорта на выносливость, такие как езда на велосипеде, ходьба, бег трусцой или плаваниеЛегкая тренировка силы и выносливостиГимнастикаСпортивные игры с низкой ударной нагрузкой, такие как настольный теннис или гольфУменьшение ожиренияПри необходимости последовательный прием лекарств от артериального давления.