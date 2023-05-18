Кардиолог Варфоломеев объяснил, чем так опасно высокое давление - "тихий убийца"
Каждый третий взрослый имеет высокое кровяное давление. Часто не подозревая об этом. Это опасно, потому что, если его не лечить, это может привести к сердечным заболеваниям, таким как сердечная недостаточность и мерцательная аритмия, или к серьезным осложнениям, таким как кровоизлияние в мозг, инсульт, сердечный приступ или почечная недостаточность.
Высокое кровяное давление – чем оно так опасно
«Коварство высокого кровяного давления заключается в том, что оно не обязательно вызывает симптомы, хотя органы уже могут быть повреждены», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .
При постоянно повышенном артериальном давлении организм привыкает, и вы все равно можете чувствовать себя хорошо.
Считается симптомом повышенного артериального давления:
Головокружение
Шум в ушах
Головная боль
Носовые кровотечения.
Симптомы могут возникнуть, но не обязательно.
«И к тому времени, когда симптомы становятся заметными, обычно бывает слишком поздно, потому что сосуды и органы уже повреждены».
Здоровый образ жизни как естественный способ снижения артериального давления
Высокое кровяное давление можно снизить, если вести здоровый образ жизни. К ним относятся:
Виды спорта на выносливость, такие как езда на велосипеде, ходьба, бег трусцой или плавание
Легкая тренировка силы и выносливости
Гимнастика
Спортивные игры с низкой ударной нагрузкой, такие как настольный теннис или гольф
Уменьшение ожирения
При необходимости последовательный прием лекарств от артериального давления.
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