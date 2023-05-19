Нутрициолог Строков объяснил зачем нам нужен витамин К

Витамин К очень важен для человека. Есть две его формы: К1 и К2.Витамин К1 содержится в листовых зеленых овощах и помогает предотвратить переполнение крови при травмах. Витамин К2 вырабатывается бактериями в нашем кишечнике и содержится в яйцах, мясе и молочных продуктах.Витамин К2 особенно интересен для спортсменов, потому что он поддерживает переработку белка. Белок особенно важен для наращивания мышечной массы."Чтобы белок мог выполнять свои задачи, такие как транспорт питательных веществ, защита тканей и наращивание мышечной массы, он должен быть активирован. Здесь в игру вступает витамин К. Он достигает печени и оттуда транспортируется в разные части тела для активации белка", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.Витамин К2 имеет и другие преимущества. Например, он может растворять отложения в артериях, улучшать работу мозга и помогать справляться со стрессом.Будучи веганом, может быть трудно получить достаточное количество витамина К2 из пищи, поскольку он в основном содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому имеет смысл принимать витамин К2 в качестве пищевой добавки.