Доктор Мясников назвал страшные последствия применения антидиабетических препаратов для похудения

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Большую популярность среди пытающихся похудеть людей набрало применение антидиабетических препаратов, в частности «Оземпика». Лекарство вводят подкожными инъекциями или употребляют в таблетках. Однако это наносит сильный вред организму, предупредил доктор Александр Мясников.По его словам, механику воздействия препарата сложно оценить человеку, который не разбирается в медицине. Мясников объяснил, что лекарство имитирует один из гормонов, который отвечает за выброс инсулина, и таким образом снижает сахар в крови (но не ниже нормы). Помимо этого, оно замедляет моторику желудка, вызывая чувство насыщения.Побочными эффектами применения «Оземпика» являются тошнота, временами сильная, и запоры. Кроме того, употребление лекарства можно заметить по лицу человека: кожа на нем характерно обвисает, создавая складки, что может быть последствием утраты подкожного жира в результате похудения. Также препарат обладает высокой стоимостью, отметил Мясников в своем Telegram-канале.