В Минздраве предупредили, что популярное лекарство для желудка может убить почки

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Минздрав внес изменения в инструкции к ряду препаратов, которые часто прописывают пациентам для защиты желудка. В ведомстве объяснили, почему не стоит пить эти лекарства долгое время.В Минздраве предупредили, что согласно новым исследованиям ряд лекарств от гастрита и язвы желудка не стоит принимать долговременно.Речь идет об ингибиторах протонной помпы — омепразола, партопразола и других. Их нередко назначают врачи, да и сами пациенты могут «прописать» себе, когда беспокоит изжога.«В Минздраве вносят изменения в инструкции по применению таких препаратов, как омепразол, пантопразол и другие ингибиторы протонной помпы (ИПП), — сообщила известный биолог Анча Баранова. — Выяснилось, что их долгий прием увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности».Эксперт отмечает, что врачи нередко назначают эти лекарства из группы ИПП, чтобы защитить желудок, если пациент принимает нестероидные противовоспалительные препараты, а затем «забывают» отменить.Издание «РГ» сообщает, что год назад была обнародована информация, что длительный прием ингибиторов протонной помпы повышает риск развития диабета второго типа. Результаты исследования ученых из Миланского университета Бикокка были опубликованы в журнале JCEM.Что еще опасно при больном желудкеРанее «Доктор Питер» рассказывал, что полгода назад Минздрав запретил продавать в аптеках популярные лекарства с действующим веществом ранитидин — из-за опасной примеси. Под запрет попали препараты «Зантак, «Гистак», «Ацилок». Их применяли при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ.К слову, о ранитидине и зантаке и их вреде для здоровья говорили еще несколько лет назад. Тогда на смену этим препаратам пришли ингибиторы протонной помпы вроде омепразола.Врачи отмечают, что в России есть препараты, которые могут заменить потенциально опасный при долгом применении омепразол и другие ингибиторы протонной помпы, если ГЭРБ и рефлюкс мучат регулярно. Правда, их стоимость в аптеках может заметно отличаться, причем в большую сторону.Сообщалось также, что вопросы (пока в США) вызывают и препараты, в которых содержится вещество фенилэфрин — например, «Терафлю» и ряд капель для носа. Ряд американских врачей и исследователей даже обратились с просьбой к FDA запретить продавать эти препараты из-за того, что фенилэфрин неэффективен и имеет ряд побочных действий — так, он может повысить давление и вызвать бессонницу. Подробнее об этом рассказал врач Водовозов.