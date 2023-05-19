Фибромиалгия: когда боль и усталость не проходят

Постоянное ощущение усталости, скованности движений, недомогания после полноценного ночного отдыха могут указывать на развитие фибромиалгии. Заболевание связано с поражением внесуставных мягких тканей, которое сложно определить методами стандартной диагностики. Пациенты жалуются на сильную боль, влияющую на качество жизни, активность и настроение.Пациенты описывают состояние при фибромиалгии как сильную ломоту в теле и мышцах. Оно сопровождается слабостью, мешает спать и работать, провоцируя постоянную усталость и раздражительность. Внешне человек выглядит абсолютно здоровым, поэтому сталкивается с непониманием окружающих.Что такое фибромиалгияПо мнению большинства невропатологов, фибромиалгия – это целый комплекс специфических симптомов, возникающих при заболеваниях эндокринной или нервной системы. При воспалении происходит изменение болевого порога, рецепторы и нейромедиаторы становятся более чувствительными к любым раздражителям. Боль чаще носит психоэмоциональный характер, а приступы не снимаются противовоспалительными препаратами.Разная степень и форма фибромиалгии встречается у 5–6 % людей среднего и старшего возраста. Большинство пациентов с жалобами на боли неясного происхождения – активные женщины, которые занимаются спортом, семьей, стараются строить карьеру. Кроме постоянного ощущения ломоты и слабости, заболевание приносит ряд проблем:Человек не может полноценно жить, общаться, ограничен в передвижении и возможности заниматься спортом. Простые удовольствия в виде танцев, посиделок с друзьями или посадки цветов на даче становятся недоступны.Более 50% пациентов отказываются от любимой работы в пользу надомной или более монотонной, которая не предполагает поездки и командировки, ежедневное общение с клиентами.Работоспособность и скорость выполнения стандартных заданий снижается на 40–50%, что чревато неприятностями на работе, снижением заработка.Основная проблема пациентов с фибромиалгией – сложность диагностики при поиске причины боли. Во многих регионах и районных центрах врачам просто не хватает квалификации, чтобы распознать патологию и правильно подобрать лечение.Возможные причины фибромиалгииПри заболевании обнаруживается нарушение чувствительности в центральном мозговом центре, отвечающем за восприятие боли. Но врачам до конца не удалось изучить и выявить все причины, провоцирующие обострение. Среди предрасполагающих факторов, увеличивающих риск фибромиалгии:генетическая предрасположенность и наследственность;сильные стрессы в детском возрасте (испуг, смерть близких, развод родителей);хроническая депрессия или неврозы.Врачи отследили взаимосвязь между перенесенными вирусными заболеваниями и фибромиалгией. Возможно, вирусы нарушают ДНК клеток нервной ткани, провоцируя ее воспаление и периодическое обострение при стрессе, переохлаждении, усталости. Не менее опасно для здоровья постоянное недосыпание, нарушение сна, связанное с графиком работы.Болезнь чаще возникает у женщин. По наблюдению врачей это связано с уменьшенным количеством серотонина – гормона, отвечающего за подавление болевых рецепторов. От природы женский организм вырабатывает его в ограниченном количестве, поэтому нервные окончания отличаются высокой чувствительностью.Особенности лечения и профилактики приступов фибромиалгииКроме постоянной боли и дискомфорта, пациенты жалуются на нарушение памяти, раздражительность и забывчивость. У них чаще развивается депрессия и синдром хронической усталости, учащается мочеиспускание, возникают проблемы с пищеварением, снижается иммунная защита организма.При диагностике врачи исключают болезни позвоночника, опухоли мозга, обострение вируса герпеса, волчанку и другие болезни, провоцирующие болезненность в мышцах. При лечении используется сочетание нескольких методов:прием лекарственных препаратов по назначению врача;физиотерапевтические процедуры;иглоукалывание;лечение пиявками;массаж.Зачастую пациентам требуется помощь психолога или психотерапевта для коррекции состояния: у них начинаются расстройства на фоне бессонницы и постоянной боли. Для уменьшения нервозности используются антидепрессанты, расслабляющий массаж, ароматерапия.Для профилактики обострений и рецидивов фибромиалгии врачи рекомендуют правильно и полноценно питаться, поддерживать иммунитет большим количеством витаминов, микроэлементов. В пищу следует употреблять больше продуктов, обогащенных магнием, селеном, цинком, аскорбиновой кислотой: растительных масел, сыра, творога, фруктов, рыбы, цитрусовых.Умеренные физические нагрузки поддерживают силу в мышцах, выводят токсины, повышают эластичность связок. При фибромиалгии откажитесь от силовых упражнений в пользу занятий на растяжку, прогулок в быстром темпе, плавания и работы на кардиотренажерах.Основные рекомендации для уменьшения воспаления:Следите за уровнем витамина D – он участвует в функционировании мышц и нервов, помогает уменьшить боль и снять воспаление.Применяйте добавку D-рибоза, если это согласовал лечащий врач. Она придает энергию мышцам и помогает устранять симптомы фибромиалгии.Употребляйте магний. Его дефицит приводит к нарушению мышечных функций и судорогам, поэтому пациентам с хронической болью в мышцах нужно контролировать его уровень.Займитесь фасциальной гимнастикой. Хорошо подойдет терапия Боуэна.Исключите аллергены. Клубника, арахис, молоко и другие аллергены способны усиливать воспаление.При фибромиалгии пациенты сталкиваются с постоянной болью в мышцах, которая ограничивает их возможности. Лечение стандартными методами дает временное облегчение, но не избавляет от причины болезни. Поэтому старайтесь вести здоровый и активный образ жизни, правильно питайтесь, чтобы снизить риск воспаления и неприятных ощущений.