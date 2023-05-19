Активные и спортивные женщины снижают риск болезни Паркинсона на 25% - невролог Алехина

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В настоящее время нет лекарства от болезни Паркинсона, но все больше и больше исследований ищут способы предотвратить это состояние.Новое исследование показало, что у женщин, занимающихся физической активностью, от езды на велосипеде до садоводства, вероятность развития болезни Паркинсона на 25 процентов ниже , чем у неактивных сверстниц.Самая спортивная группа имела средний показатель физической активности 71 час физической активности в неделю. Для сравнения, группа с наименьшими физическими нагрузками проработала всего 27 часов за семь дней."Заболеваемость болезнью Паркинсона снизилась на четверть среди первых, когда физическая активность оценивалась за 10 лет до постановки диагноза. Связь сохранялась, когда физическая активность оценивалась за 15 или 20 лет до постановки диагноза", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследованиеУпражнения — это недорогой способ улучшить здоровье в целом. Итак, наше исследование стремилось определить, может ли это быть связано с более низким риском развития болезни Паркинсона, изнурительной болезни, от которой нет лекарства.Ранние симптомы болезни Паркинсона вряд ли объясняют эти результаты. Результаты поддерживают создание программ упражнений, которые помогут снизить риск болезни Паркинсона.Во всем мире насчитывается шесть миллионов человек, живущих с болезнью Паркинсона.