Почему появляются пигментные пятна и как от них избавиться
Пигментные пятна, или гиперпигментация, — это неравномерное распределение в коже пигмента меланина, из-за которого на ней появляются более тёмные участки. Они могут быть коричневого, почти чёрного, сероватого или красноватого цвета в зависимости от исходного оттенка кожи. Они не болят и не чешутся, но могут не нравиться.
Пигментные пятна могут появиться у любого человека. Но сильнее предрасположены к ним люди со смуглой и тёмной кожей вне зависимости от расовой принадлежности.
Из-за чего появляются пигментные пятна
Кожа имеет цвет из-за пигмента меланина, который вырабатывают клетки меланоциты. Когда они повреждаются или что-то слишком их стимулирует, какие-то участки окрашиваются сильнее других.
Генетическая особенность
У некоторых людей часть меланоцитов перерабатывает, поэтому на коже есть более тёмные участки, где пигмента больше, — веснушки. Причём вероятность выше, если у родственников они тоже есть.
Повреждения кожи
Когда кожа повреждается, то внутри неё начинается местное воспаление. В процессе высвобождаются разные вещества, которые стимулируют меланоциты, а те работают активнее и сильнее окрашивают кожу. При этом, когда разрушаются клетки поверхностного слоя эпидермиса, а пигмент из них захватывают клетки, лежащие ниже, цвет получается неравномерным. Это называют поствоспалительной гиперпигментацией.
Она может развиваться:
на месте пореза или раны;
после кожных заболеваний, таких как акне, псориаз, красный плоский лишай;
из-за ожогов, в том числе после фотосенсибилизирующих лекарств и косметики;
после косметологических процедур, например химического пилинга.
Действие ультрафиолета
Меланин защищает кожу от ультрафиолета. Поэтому чем больше мы на солнце, тем темнее загар. Из-за постоянного воздействия какие-то участки, например лицо и плечи, травмируются и загорают сильнее. В этом случае гиперпигментацию называют солнечным лентиго.
Гормональные изменения
На производство меланина влияют в том числе гормоны. Беременность, половое созревание и старение сказываются на гормональном уровне, поэтому в это время чаще появляются пигментные пятна.
Приём некоторых лекарств
Гиперпигментация может быть побочным эффектом разных лекарств, например:
противозачаточных таблеток;
антибиотиков;
нейролептиков;
противогрибковых препаратов;
нестероидных противовоспалительных средств;
диуретиков;
сахароснижающих лекарств.
Заболевания внутренних органов
Гиперпигментация может быть симптомом болезней щитовидной железы и надпочечников, а также злокачественных новообразований.
Помимо гормональных нарушений, внутренними причинами образования пигментных пятен являются заболевания печени и ухудшение оттока желчи. Именно поэтому, перед тем как начать лечение, врачи-косметологи рекомендуют пройти чекап организма — сдать нужные анализы.
Недостаток витаминов
Иногда гиперпигментация бывает из-за недостатка фолиевой кислоты и витамина B12. Также, по словам Оксаны Черненко, проблема может быть в нехватке витаминов А, Е, C, PP.
С чего начать лечение пигментных пятен
С визита к дерматологу. Врач поможет определить, нужно ли дальнейшее обследование, и расскажет, как лечить. В некоторых случаях вам могут предложить сделать биопсию, чтобы исключить риск развития меланомы.
Если пигментация связана с внутренними проблемами организма, сначала нужно справиться с ними. Иначе пятна будут появляться снова и снова.
Как избавиться от пигментных пятен
Если пятна появились по безобидным в целом причинам, то с ними можно бороться.
Борьба с пигментацией заключается в назначении средств для домашнего ухода с антипигментным действием, аппаратных методик, а также мезотерапии и биоревитализации, то есть введения в кожу препаратов гиалуроновой кислоты, витаминов и антиоксидантов.
Одним из самых эффективных методов считается селективный фототермолиз, он помогает разрушить и вывести из кожи ненужные скопления меланина. В дополнение к этому назначается нутритивная поддержка и лечение основного заболевания, вызвавшего гиперпигментацию, если таковое имеется.
Избегайте провоцирующих факторов
Вы можете внести небольшие изменения в образ жизни, чтобы не усугублять проблему:
избегайте длительного пребывания на солнце, наносите и вовремя обновляйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, носите закрытую одежду;
по возможности прекратите приём препаратов, которые могут провоцировать гиперпигментацию;
принимайте добавки с витаминами B12 или C по назначению врача.
Попробуйте местное лечение
Местное лечение — это мази и кремы с отбеливающими компонентами. Их вам может посоветовать дерматолог или косметолог. Обычно они содержат:
гидрохинон;
койевую кислоту;
гидроксикислоты, такие как азелаиновая и салициловая;
ретиноиды;
витамины С и B3.
Важно во время лечения не забывать про солнцезащитный крем.
Обратитесь к косметологическим процедурам
Косметолог может предложить несколько методов:
химические пилинги, во время которых кислоты разрушают старые поверхностные слои кожи с излишне окрашенными клетками;
фототерапию, при которой лазерный луч с определённой длиной волны избирательно действует на окрашенные пигментом клетки, не травмируя другие;
криотерапию, или лечение холодом, который стимулирует обновление клеток;
лазерную шлифовку, во время которой лазер разрушает поверхностные слои кожи полностью.
Эти процедуры так или иначе травмируют кожу, поэтому лучше начинать борьбу с гиперпигментацией осенью, когда солнце не так активно.
Практически любая косметологическая процедура — это контролируемая травматизация кожи иглами или аппаратом. А значит, если у вас есть склонность к гиперпигментации, есть риск заполучить её после процедуры. Именно поэтому мы, врачи-косметологи, рекомендуем готовиться к таким процедурам и строго соблюдать рекомендации после: применять специальные БАДы и домашний уход, защищать кожу от солнца с помощью кремов с SPF и соблюдать сезонность процедур.
Можно ли избавиться от пигментных пятен самостоятельно
Не стоит. Вы вряд ли точно сможете определить причину, а домашние средства принесут коже только проблемы. Все эти соки петрушки и лимона, кефир и другие продукты не решат проблему с гиперпигментацией. Напротив, вы можете усугубить состояние: те же лимон и петрушка содержат фурокумарины (вещества, повышающие чувствительность к солнцу) и кислоты, которые сработают как неконтролируемый пилинг, нанесут травму коже, и она потемнеет ещё сильнее.
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