Почему появляются пигментные пятна и как от них избавиться

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Лучше не пытайтесь справиться самостоятельно.Пигментные пятна, или гиперпигментация, — это неравномерное распределение в коже пигмента меланина, из-за которого на ней появляются более тёмные участки. Они могут быть коричневого, почти чёрного, сероватого или красноватого цвета в зависимости от исходного оттенка кожи. Они не болят и не чешутся, но могут не нравиться.Пигментные пятна могут появиться у любого человека. Но сильнее предрасположены к ним люди со смуглой и тёмной кожей вне зависимости от расовой принадлежности.Из-за чего появляются пигментные пятнаКожа имеет цвет из-за пигмента меланина, который вырабатывают клетки меланоциты. Когда они повреждаются или что-то слишком их стимулирует, какие-то участки окрашиваются сильнее других.Генетическая особенностьУ некоторых людей часть меланоцитов перерабатывает, поэтому на коже есть более тёмные участки, где пигмента больше, — веснушки. Причём вероятность выше, если у родственников они тоже есть.Повреждения кожиКогда кожа повреждается, то внутри неё начинается местное воспаление. В процессе высвобождаются разные вещества, которые стимулируют меланоциты, а те работают активнее и сильнее окрашивают кожу. При этом, когда разрушаются клетки поверхностного слоя эпидермиса, а пигмент из них захватывают клетки, лежащие ниже, цвет получается неравномерным. Это называют поствоспалительной гиперпигментацией.Она может развиваться:на месте пореза или раны;после кожных заболеваний, таких как акне, псориаз, красный плоский лишай;из-за ожогов, в том числе после фотосенсибилизирующих лекарств и косметики;после косметологических процедур, например химического пилинга.Действие ультрафиолетаМеланин защищает кожу от ультрафиолета. Поэтому чем больше мы на солнце, тем темнее загар. Из-за постоянного воздействия какие-то участки, например лицо и плечи, травмируются и загорают сильнее. В этом случае гиперпигментацию называют солнечным лентиго.Гормональные измененияНа производство меланина влияют в том числе гормоны. Беременность, половое созревание и старение сказываются на гормональном уровне, поэтому в это время чаще появляются пигментные пятна.Приём некоторых лекарствГиперпигментация может быть побочным эффектом разных лекарств, например:противозачаточных таблеток;антибиотиков;нейролептиков;противогрибковых препаратов;нестероидных противовоспалительных средств;диуретиков;сахароснижающих лекарств.Заболевания внутренних органовГиперпигментация может быть симптомом болезней щитовидной железы и надпочечников, а также злокачественных новообразований.Помимо гормональных нарушений, внутренними причинами образования пигментных пятен являются заболевания печени и ухудшение оттока желчи. Именно поэтому, перед тем как начать лечение, врачи-косметологи рекомендуют пройти чекап организма — сдать нужные анализы.Недостаток витаминовИногда гиперпигментация бывает из-за недостатка фолиевой кислоты и витамина B12. Также, по словам Оксаны Черненко, проблема может быть в нехватке витаминов А, Е, C, PP.С чего начать лечение пигментных пятенС визита к дерматологу. Врач поможет определить, нужно ли дальнейшее обследование, и расскажет, как лечить. В некоторых случаях вам могут предложить сделать биопсию, чтобы исключить риск развития меланомы.Если пигментация связана с внутренними проблемами организма, сначала нужно справиться с ними. Иначе пятна будут появляться снова и снова.Как избавиться от пигментных пятенЕсли пятна появились по безобидным в целом причинам, то с ними можно бороться.Борьба с пигментацией заключается в назначении средств для домашнего ухода с антипигментным действием, аппаратных методик, а также мезотерапии и биоревитализации, то есть введения в кожу препаратов гиалуроновой кислоты, витаминов и антиоксидантов.Одним из самых эффективных методов считается селективный фототермолиз, он помогает разрушить и вывести из кожи ненужные скопления меланина. В дополнение к этому назначается нутритивная поддержка и лечение основного заболевания, вызвавшего гиперпигментацию, если таковое имеется.Избегайте провоцирующих факторовВы можете внести небольшие изменения в образ жизни, чтобы не усугублять проблему:избегайте длительного пребывания на солнце, наносите и вовремя обновляйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, носите закрытую одежду;по возможности прекратите приём препаратов, которые могут провоцировать гиперпигментацию;принимайте добавки с витаминами B12 или C по назначению врача.Попробуйте местное лечениеМестное лечение — это мази и кремы с отбеливающими компонентами. Их вам может посоветовать дерматолог или косметолог. Обычно они содержат:гидрохинон;койевую кислоту;гидроксикислоты, такие как азелаиновая и салициловая;ретиноиды;витамины С и B3.Важно во время лечения не забывать про солнцезащитный крем.Обратитесь к косметологическим процедурамКосметолог может предложить несколько методов:химические пилинги, во время которых кислоты разрушают старые поверхностные слои кожи с излишне окрашенными клетками;фототерапию, при которой лазерный луч с определённой длиной волны избирательно действует на окрашенные пигментом клетки, не травмируя другие;криотерапию, или лечение холодом, который стимулирует обновление клеток;лазерную шлифовку, во время которой лазер разрушает поверхностные слои кожи полностью.Эти процедуры так или иначе травмируют кожу, поэтому лучше начинать борьбу с гиперпигментацией осенью, когда солнце не так активно.Практически любая косметологическая процедура — это контролируемая травматизация кожи иглами или аппаратом. А значит, если у вас есть склонность к гиперпигментации, есть риск заполучить её после процедуры. Именно поэтому мы, врачи-косметологи, рекомендуем готовиться к таким процедурам и строго соблюдать рекомендации после: применять специальные БАДы и домашний уход, защищать кожу от солнца с помощью кремов с SPF и соблюдать сезонность процедур.Можно ли избавиться от пигментных пятен самостоятельноНе стоит. Вы вряд ли точно сможете определить причину, а домашние средства принесут коже только проблемы. Все эти соки петрушки и лимона, кефир и другие продукты не решат проблему с гиперпигментацией. Напротив, вы можете усугубить состояние: те же лимон и петрушка содержат фурокумарины (вещества, повышающие чувствительность к солнцу) и кислоты, которые сработают как неконтролируемый пилинг, нанесут травму коже, и она потемнеет ещё сильнее.