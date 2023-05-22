Врач Микитюк: редис противопоказан людям с больной щитовидной железой

Врач-диетолог Людмила Микитюк: даже здоровым людям редис нужно есть строго в небольшом количестве.Врач Микитюк рассказала, что популярный в России пряный овощ обладает многими достоинствами, в числе которых назвала присутствие витаминов группы В, микроэлементов, а также горчичного масла, стимулирующего обмен веществ (это полезно для похудения). В то е время медик подчеркнула: есть редис от души не следует, нужно соблюдать ограничения.«Здоровым людям можно съедать не более пяти-шести штук в день», - сообщила МикитюкТакже диетолог отметила, что при некоторых хронических заболеваниях редис противопоказан или же разрешается только в исключительно малых порциях.«При наличии проблем с желудком или кишечником редис рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю».Людям, у которых имеются заболевания щитовидной железы, следует помнить, что им редиска и вовсе противопоказана. Эксперт объяснила, что в состав овоща входят цианогенные гликозиды – эти соединения могут вредить ослабленной щитовидке, способствовать возникновению зоба.