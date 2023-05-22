Что такое ВОСПАЛЕНИЕ?

Победа над ИНФЕКЦИЕЙ, заживление ран и восстановление поврежденных тканей невозможно без ВОСПАЛЕНИЯ.Когда говорят о воспалении? Когда царапина, рана опухает, краснеет и болит. Воспаление - это адаптивная (приспособительная) реакция иммунной системы на потенциально вредное чужое, что попало в организм или свое, которое иммунная система распознаёт как чужое. Чтобы воспаление имело оздоровительный характер, оно должно хорошо регулироваться. Нарушение регуляции - основа хронических воспалительных заболеваний и рака.Без воспаления невозможно победить инфекциюОстрые воспаленияХронические воспаленияЧто происходит во время острого воспаления?Классические признаки воспаленияВоспаление, которое вызвано иммунным распознаванием инфекции или поврежденной ткани, - это, как правило, хорошо. Воспаление, вызванное распознаванием иммунной системой компонентов окружающей среды, попавшими в организм, - аллергенов (аллергические реакции, реакции гиперчувствительности, анафилаксия) или распознаванием структур собственных здоровых тканей и мобилизация всего арсенала иммунной защиты на их разрушение (аутовоспалительные или аутоиммунные заболевания) - это уже болезнь.Воспаление может быть острым и хроническим. Острое воспаление - быстрое начало и быстро проявление признаков воспаления и симптомов. Признаки и симптомы присутствуют только несколько дней, но в некоторых случаях могут сохраняться в течение нескольких недель.Острые воспаления включают:Острый бронхитЗараженные вросший ноготь на пальце ногиБоль в горле при простуде или гриппеПовреждения кожиИнтенсивные тренировкиОстрый аппендицитОстрый дерматитОстрый тонзиллитОстрый инфекционный менингитОстрый синуситИнсультХроническое воспаление - это продолжительное воспаление, которое может длиться несколько месяцев и даже лет. Хроническое воспаление может быть результатом:неспособности иммунной системы быстро устранить причину острого воспаления;аутоиммунного ответа на собственные структуры клеток - иммунная система атакует здоровые ткани, приняв их за вредные, чужие патогены;наличия постоянного раздражителя малой интенсивности.Примеры хронических воспалений:АстмаХронический бронхитТуберкулезРевматоидный артритХронический активный гепатитХронический отит.Что происходит во время острого воспаления?Острое воспаление начинается через несколько секунд или минут после повреждения ткани. Повреждение может быть физическим или иммунным.До и вовремя острого воспаления происходят три основные процесса:Артериолы, мелкие ветви артерий, которые переходят в капилляры,и которые несут кровь к поврежденной области, расширяются, что приводит к увеличению кровотока в месте повреждения.Капилляры становятся более проницаемыми и жидкая часть крови и некоторые белки выходят из сосудов в пространство между клетками.Нейтрофилы - белые клетки крови - мигрируют из капилляров и венул (мелкие вены, в которые переходят капилляры, венулы переходят в вены) в межклеточное пространство и включаются в защитные реакции.Нейтрофилы - первая линия защиты организма человека; нейтрофилы - основные клетки, которые защищают нас от бактериальных инфекций. Их защитная функция практически всегда положительна, но они обладают и провоспалительными свойствами, которые, в конечном счете, могут привести к болезни сердца и некоторым аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка. Очень важно при воспалительных заболеваниях эффективная регуляция функций нейтрофилов.Жидкая часть крови, которая накапливается при воспалении в межклеточном (интерстициальном) пространстве, проявляется в виде местного (локального) отека. С жидкой частью крови в межклеточное пространство фильтруются белки, которые называют гуморальные факторы врожденного иммунитета - белки системы комплемента, белки острой фазы воспаления, белки системы свертывания крови. Их функция ограничить очаг воспаления, способствовать нейтрофилам фагоцитировать бактерии, защитить свои ткани от разрушения и ограничить очаг воспаления, локализовать его. Вторая сторона воспаления - заживление, восстановление разрушенных и поврежденных тканей в очаге воспаления.Классическими признаками воспаления являются:больтеплокраснотаотекпотеря функции.Эти пять признаков острого воспаления проявляются только в том случае, когда пораженный участок находится на коже или очень близко к коже. При воспалении, очаг которого глубоко внутри тела - воспаление внутренних органов, например, печени - гепатит, поджелудочной железы - панкреатит, почек - нефрит, проявляются только некоторые из пяти признаков. Некоторые внутренние органы, не имеют чувствительных нервных окончаний рядом с очагом воспаления, поэтому острое воспаление легких, например, не сопровождается боль.Хроническое воспаление: причина воспаления (индуктор воспаления) не удаляется, сохраняется. Воспаление приводит к повреждению тканей и потери функции ткани (деструкции суставов, фиброзу печени).Современные исследования доказывают, что хроническое воспаление часть таких заболеваниях как атеросклероз, сахарный диабет тип 2, нейродегенеративные заболевания и рак.Воспаление могут вызвать много разных причинЧаще это бактерии, вирусы, грибы - патогены.Травмы - царапины, занозыВлияние химических веществ или радиацииНазвание заболеваний или состояний, которые вызывают воспаление, часто заканчивается на "ит": цистит - воспаление мочевого пузыря; бронхит - воспаление бронхов; средний отит - воспаление среднего уха; дерматит - заболевание, при котором воспаляется кожа.