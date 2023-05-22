Худеем по часам: нарушение циркадных ритмов тут же отражается на фигуре

Если вы следите за калориями, активно тренируетесь, следуете другим рекомендациям по потере веса, но он все равно не уходит, возможно, вы идете против собственных биоритмов. У потери веса тоже есть закономерности.Смена дня и ночи, изменения сезонов закономерно влияют на наше общее состояние, физическую активность и работоспособность. Жизнь подчинена определенным биологическим ритмам, и идти против природы глупо и бесперспективно.Если в отношении приемов пищи, сна, режима работы мы стараемся подчиняться этим ритмам, то вот с потерей веса все не так просто. Но похудение тоже подчинено определенным циклам, о которых стоит знать. Как это работает «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Сбой в биоритмах грозит ожирениемСоблюдение относительно постоянного режима дня и хороший сон не менее важны, чем правильное питание и тренировки. И это не дань моде. Научно доказано: сбой в суточных биологических ритмах — их называют циркадными — грозит ожирением и более серьезными заболеваниями.Работа внутренних систем организма подчинена суточному циркадному ритму, который выработался в процессе эволюции под воздействием смены дня и ночи. Например, утром у человека ниже температура тела, активнее работает ЖКТ, повышается концентрация внимания. А вечером температура немного повышается, перистальтика кишечника подавляется, а работоспособность снижается.Соответственно, процессы метаболизма в течение дня тоже подчинены определенным изменениям. В том числе это касается и утилизации глюкозы, жиров и других поступающих с пищей веществ.Циркадные ритмы и мелатонинОдин из самых важных составляющих суточного ритма — цикл сна и бодрствования. За это отвечает мелатонин, выделяемый эпифизом — шишковидной железой в мозге. Этот гормон участвует в большом количестве важнейших процессов: регулирует работу репродуктивной системы и выработку инсулина, контролирует уровень лептина и грелина — гормонов, отвечающих за чувство сытости и голода.«Если мелатонина синтезируется недостаточно, обменные процессы замедляются, человек чаще испытывает чувство голода и переедает, что может привести к ожирению. А сбой естественного ритма выработки инсулина грозит инсулинорезистентностью и развитием сахарного диабета. Таким образом, при низком уровне мелатонина даже регулярные тренировки и сбалансированное питание могут не привести к желанной стройной фигуре», — рассказывает Екатерина Демьяновская.Темнота — друг худеющихМелатонин вырабатывается только в темное время суток. Эпифиз — небольшая железа, расположенная в глубоких отделах мозга, — получает сигнал от сетчатки глаза о смене освещенности и начинает или прекращает синтез этого гормона. В ходе эволюции организм настроился на то, чтобы начинать его выработку около 9 часов вечера и прекращать между 7 и 8 часами утра, на это время должен приходиться наш ночной сон.Мы сами себе все портим«Ночные бдения за экраном компьютера или перед телевизором, искусственный свет, позднее пробуждение, недостаток сна или прерывистый ночной отдых сбивают этот естественный ритм, что может привести к дефициту мелатонина. Поэтому рекомендуется ложиться спать до 23 часов и просыпаться в 7.00–7.30», — отмечает Екатерина Демьяновская.Важно есть по собственному ритмуЦиркадные ритмы диктуют не только время сна и бодрствования, но и расписание приемов пищи. С утра пищеварительная система работает максимально эффективно, поэтому завтрак — один из самых важных приемов пищи, его нельзя пропускать. А ночные перекусы способствуют набору веса, потому что ночью прекращается выработка ферментов и гормонов, ответственных за ощущение голода и пищеварение, а ЖКТ находится в состоянии покоя. Поэтому отвыкайте от ночных походов на кухню и научитесь полноценно завтракать, даже если утром ваш аппетит оставляет желать лучшего, — это для вашей же пользы.Циркадный ритм и потеря веса — где связь«Печень и поджелудочная железа синтезируют вещества, регулирующие уровень глюкозы и влияющие на обмен жиров и углеводов, днем. Проводились клинические исследования, в ходе которых две группы людей с избыточной массой тела потребляли одинаковое количество калорий в сутки, но одна группа значительную часть своего рациона съедала в первой половине дня, а представители второй группы не следовали этому правилу. Люди из первой группы худели быстрее — вероятно, именно за счет соблюдения режима, который соответствовал циркадным ритмам», — объясняет врач.