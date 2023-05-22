В Великобритании выявили неожиданную пользу шоколада для мозга, печени и сердца
Британские ученые из Университета Лидса задались целью выяснить, почему многим так нравится шоколад, и есть ли у него реальная польза.
В эксперименте задействовали 5 000 человек, они ежедневно употребляли по небольшой плитке шоколада. В ходе эксперимента было выяснено: десерт стимулирует умственные способности, нормализует функционал сердца и сосудов, даже немного снижает холестерин.
Деятельность печени и ЖКТ в целом также улучшилась на фоне регулярного поедания сладкого «тоника». Помимо этого, лабораторные анализы показали, что лакомство обогащает организм магнием, цинком, йодом и рядом иных полезных элементов.
Сладкие компоненты шоколада помогают в выработке серотонина, что способствует позитивному настрою. Интересное «побочное действие» отметили в ходе опыта: раны и порезы стали у гурманов заживать быстрее.
Есть и свои ограничения: не надо забывать о норме углеводов, особенно, для тех. кто склонен к диабету. К тому же, шоколад способен вызывать аллергию, поэтому начинать постоянное употребление стоит с небольших доз, особенно детям.
Наконец, важен и сорт шоколада. Предпочтительнее разновидности темных вариантов. поскольку в них выше процент содержания какао-бобов.
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