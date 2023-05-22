В Великобритании выявили неожиданную пользу шоколада для мозга, печени и сердца

Шоколад любят многие. Как минимум, он повышает настроение, и это его свойство давно известно ценителям лакомства. Специалистами из Великобритании проведено исследование, неожиданно выявившее пользу шоколада для ряда показателей здоровья.Британские ученые из Университета Лидса задались целью выяснить, почему многим так нравится шоколад, и есть ли у него реальная польза.В эксперименте задействовали 5 000 человек, они ежедневно употребляли по небольшой плитке шоколада. В ходе эксперимента было выяснено: десерт стимулирует умственные способности, нормализует функционал сердца и сосудов, даже немного снижает холестерин.Деятельность печени и ЖКТ в целом также улучшилась на фоне регулярного поедания сладкого «тоника». Помимо этого, лабораторные анализы показали, что лакомство обогащает организм магнием, цинком, йодом и рядом иных полезных элементов.Сладкие компоненты шоколада помогают в выработке серотонина, что способствует позитивному настрою. Интересное «побочное действие» отметили в ходе опыта: раны и порезы стали у гурманов заживать быстрее.Есть и свои ограничения: не надо забывать о норме углеводов, особенно, для тех. кто склонен к диабету. К тому же, шоколад способен вызывать аллергию, поэтому начинать постоянное употребление стоит с небольших доз, особенно детям.Наконец, важен и сорт шоколада. Предпочтительнее разновидности темных вариантов. поскольку в них выше процент содержания какао-бобов.