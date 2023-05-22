PCCCNSD: сомнологами выявлена главная причина, чаще всего мешающая уснуть
Для исследования привлекли 5 000 человек с проблемами сна. Все добровольцы детально описывали свои симптомы и сопутствующие обстоятельства.
Было выявлено, что постоянное беспокойство по поводу подсчета времени оказалось самой распространенной причиной бессонницы.
Эксперты предостерегают: если постоянно смотреть на часы при нарушениях сна, «подгоняя» засыпание, то это дает обратный эффект. Беспокойство нарастает, возможностей заснуть становится все меньше.
Бессонницей, по разным статистическим данным, страдают до 22% взрослых на планете. Актуальность проблемы чрезвычайно высока, т.к. плохое качество сна по цепочке запускает рад серьезных последствий для здоровья.
Важно учиться управлению тревогой и стрессом вообще, а в вечерние часы, перед сном, особенно. Применять различные методики релаксации, в частности, глубокое дыхание, медитацию, аутотренинг и пр.
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