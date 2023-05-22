PCCCNSD: сомнологами выявлена главная причина, чаще всего мешающая уснуть

Ученые-сомнологи из американского Университета Индианы провели солидное исследование о причинах бессонницы. Выяснилась любопытная деталь о том, что чаще всего мешает нам вовремя засыпать.Для исследования привлекли 5 000 человек с проблемами сна. Все добровольцы детально описывали свои симптомы и сопутствующие обстоятельства.Было выявлено, что постоянное беспокойство по поводу подсчета времени оказалось самой распространенной причиной бессонницы.Эксперты предостерегают: если постоянно смотреть на часы при нарушениях сна, «подгоняя» засыпание, то это дает обратный эффект. Беспокойство нарастает, возможностей заснуть становится все меньше.Бессонницей, по разным статистическим данным, страдают до 22% взрослых на планете. Актуальность проблемы чрезвычайно высока, т.к. плохое качество сна по цепочке запускает рад серьезных последствий для здоровья.Важно учиться управлению тревогой и стрессом вообще, а в вечерние часы, перед сном, особенно. Применять различные методики релаксации, в частности, глубокое дыхание, медитацию, аутотренинг и пр.