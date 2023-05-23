Тёмные круги под глазами: 8 причин, из-за которых они появляются

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И почти от всех этих причин можно легко и быстро избавиться!Не только недостаток сна, усталость и возраст: темные круги под глазами могут появляться и по другим причинам. Но есть хорошая новость: большинство этих причин можно легко устранить, а вместе с ними – и избавиться от кругов под глазами.Сон на боку или на животеДаже если спали достаточно и отлично выспались, утром вы все равно можете обнаружить в зеркале незнакомую панду. Причина? Сон в неправильной позе – на животе или на боку. Приучайте себя спать на спине, а если по утрам ваше лицо отекает, а глаза напоминают щелки, купите большую подушку, чтобы голова была приподнята.Злоупотребление солнцемЕсли вы привыкли выходить на улицу, не защитив кожу от ультрафиолета, однажды вы можете обнаружить не только «гусиные лапки» под глазами, но и темные круги. Обычная пигментация, ничего личного.Злоупотребление солью или кофеиномСлишком много соли во второй половине дня – и утром вы можете проснуться с заметными мешками или кругами под глазами, так как ваши почки всю ночь будут трудиться в авральном режиме. Тот же самый эффект может принести употребление слишком больших доз кофеина, который тоже, как известно, отлично умеет задерживать жидкость в нашем теле.Неподходящая косметикаДа-да, конечно, косметика должна маскировать, а вовсе не подчеркивать несовершенства нашей кожи – но это верно только в том случае, если мы подобрали ее правильно. Если же какой-либо продукт из вашей косметички вам не подходит, кожа может отреагировать раздражением и даже потемнением. Причем темные круги могут появиться не только от неподходящих вам средств для кожи, но и от плохой туши или подводки для глаз.Привычка тереть глазаЧем чаще вы трете или чешете глаза, тем выше вероятность появления у вас черных кругов. Если по каким-то причинам вы ощущаете зуд и раздражение в области глаз, как можно скорее обратитесь к врачу – скорее всего, речь идет о какой-либо из глазных инфекций.Длительная работа за компьютеромЕсли вам приходится проводить много времени за компьютером, кровеносные сосуды, расположенные вокруг глаз, испытывают повышенную нагрузку, расширяются – и кожа рядом с ними выглядит темнее. Чтобы этого избежать, как можно чаще делайте небольшие перерывы – хотя бы на полминуты – и давайте глазам возможность расслабиться и восстановитьсяЗадержка жидкостиНаиболее распространенная привычка появления темных кругов под глазами – нарушение нормальной циркуляции жидкости в организме. Это может быть вызвано проблемами с гормонами, диетой с высоким содержанием соли, плохой работой почек, щитовидной железы или сердца и даже переменой погоды (например, влажная жара очень способствует появлению темных кругов под глазами).АллергияЕще одна распространенная причина появления темных кругов под глазами – обычная аллергия. Во-первых, пациенты часто трут глаза, чтобы избавиться от зуда или ощущения сухости, а, во-вторых, во время приступа аллергии организм в больших количествах выделяет гистамины, которые расширяют кровеносные сосуды, в том числе и расположенные под глазами.