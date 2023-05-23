Организм отблагодарит: названы причины, чтобы есть семечки
В масличных культурах содержится масса очень полезных для организма веществ. Первое: ненасыщенные жиры, которые стимулируют сердечную деятельность. В том числе, и за счет снижения «плохого холестерина», а также через придание сосудам нужного тонуса.
Важным свойством семян подсолнечника является их противовоспалительное воздействие. Хорошо известно и подтверждено многочисленными последними исследованиями, что воспалительные процессы в организме провоцируют ряд серьезных недугов, и поедание семечек становится их профилактикой.
В продукте содержатся такие важные компоненты как цинк, способствующий выработке инсулина и пищеварительных ферментов. Он показан для гармоничной работы пищеварительного тракта
Витамин Е содействует развитию плода, но не только для беременных он полезен. Его вообще называют витамином красоты. Освежает кожу, придает ей упругость. Омолаживает клетки организма.
Селен выполняет важнейшую функцию защиты от инфекционных заболеваний и в укреплении иммунитета.
Наконец, сам процесс успокаивает, настраивает на позитивный лад. Что помогает в борьбе со стрессами и тревожностью.
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