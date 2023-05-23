Организм отблагодарит: названы причины, чтобы есть семечки

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Многие из нас любят погрызть на досуге семечки. Но часто это занятие считают «не комильфо», вредной привычкой. И совершенно напрасно!В масличных культурах содержится масса очень полезных для организма веществ. Первое: ненасыщенные жиры, которые стимулируют сердечную деятельность. В том числе, и за счет снижения «плохого холестерина», а также через придание сосудам нужного тонуса.Важным свойством семян подсолнечника является их противовоспалительное воздействие. Хорошо известно и подтверждено многочисленными последними исследованиями, что воспалительные процессы в организме провоцируют ряд серьезных недугов, и поедание семечек становится их профилактикой.В продукте содержатся такие важные компоненты как цинк, способствующий выработке инсулина и пищеварительных ферментов. Он показан для гармоничной работы пищеварительного трактаВитамин Е содействует развитию плода, но не только для беременных он полезен. Его вообще называют витамином красоты. Освежает кожу, придает ей упругость. Омолаживает клетки организма.Селен выполняет важнейшую функцию защиты от инфекционных заболеваний и в укреплении иммунитета.Наконец, сам процесс успокаивает, настраивает на позитивный лад. Что помогает в борьбе со стрессами и тревожностью.