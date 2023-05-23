Блюдо, которого не должно быть на столе: полный набор, запускающий онкологию
В своем Телеграм-канале Зухра Павлова отнесла к таким опасным продуктам всевозможные соусы. От них в принципе нужно отказываться. Или, как минимум, ни в коем случае не использовать их для жарки и запекания.
Эти соусы, в том числе, домашнего изготовления. готовятся на основе майонеза. А он легко вступает с другими продуктами в реакцию гликирования. Этот химический процесс называют образно «самым вкусным». но он же и смертельно опасен. В лучшем случае продукты гликирования станут мощным фактором старения.
А дальше: ожирение, диабет, сердечно-сосудистые недуги, онкология. Особенно мощно эти вредные влияния проявляются в процессе жарки и запекания.
Чем их заменить? Лимонным соком, который очень полезен, в отличие от соусов. Разжижает кровь, уменьшает влияние канцерогенов. Также отличным вариантом могут стать оливковое масло и бальзамический уксус.
Первое богато полиненасыщенными жирными кислотами, обладающими противовоспалительным эффектом. Второй снижает число продуктов распада. Но даже с ними стоит быть аккуратными, не переборщить.
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Добавил mamasha в категорию Онкология
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