Блюдо, которого не должно быть на столе: полный набор, запускающий онкологию

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Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала один из довольно популярных компонентов блюд. которые попросту нужно исключать из рациона. Поскольку он является провокатором ряда заболеваний, в том числе, запускает онкологию.В своем Телеграм-канале Зухра Павлова отнесла к таким опасным продуктам всевозможные соусы. От них в принципе нужно отказываться. Или, как минимум, ни в коем случае не использовать их для жарки и запекания.Эти соусы, в том числе, домашнего изготовления. готовятся на основе майонеза. А он легко вступает с другими продуктами в реакцию гликирования. Этот химический процесс называют образно «самым вкусным». но он же и смертельно опасен. В лучшем случае продукты гликирования станут мощным фактором старения.А дальше: ожирение, диабет, сердечно-сосудистые недуги, онкология. Особенно мощно эти вредные влияния проявляются в процессе жарки и запекания.Чем их заменить? Лимонным соком, который очень полезен, в отличие от соусов. Разжижает кровь, уменьшает влияние канцерогенов. Также отличным вариантом могут стать оливковое масло и бальзамический уксус.Первое богато полиненасыщенными жирными кислотами, обладающими противовоспалительным эффектом. Второй снижает число продуктов распада. Но даже с ними стоит быть аккуратными, не переборщить.