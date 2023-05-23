Нутрициологи рассказали, как побороть тягу к сладкому при помощи рыбы

Нутрициологи посоветовали добавлять в рацион не менее 140 г жирной рыбы в неделю. За счет повышенного содержания белка, омега-3 жирных кислот и витаминов такая еда позволяет быстро почувствовать насыщение и избавиться от потребности в сладостях.Эксперты также уточнили, что если не употреблять сахар в первой половине дня, то скорее всего и вечером вам не захочется сладкого.В заключение специалисты отметили, что рыба – незаменимый продукт для тех, кто занимается спортом. Омега-3 улучшает кровообращение в мышцах, повышает анаэробную выносливость и подвижность суставов.