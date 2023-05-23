Почему нельзя пить кофе, когда у вас плохое настроение, — объясняет нутрициолог

Если с утра все бесит или расстроили какие-то новости, не надо пить кофе. Этот напиток может по-разному влиять на организм в зависимости от нашего настроения.Мы привыкли пить кофе и утром, и днем. Для кого-то это даже стало привычным ритуалом: без бодрящего напитка ощущается упадок сил, появляется ощущение, что все идет не по плану. Но не каждая чашка кофе может быть полезной для здоровья. Этот напиток очень по-разному влияет на организм в зависимости от нашего психологического состояния.Если вас утром разбудил неприятный звонок или вы проснулись не в настроении, проспали и опаздываете, не пейте в момент душевного раздрая кофе, советует нутрициолог.Когда рулят гормоны«Если мы нервничаем, в организме происходит подъем глюкозы за счет гормона адреналина, — объяснила „Доктору Питеру“ нутрициолог Юлия Ходос. — Это гормон секундного действия, благодаря которому из гликогена в печени выделяется глюкоза, чтобы у нас были силы покинуть стрессовую ситуацию. Гликоген — это наша аккумуляторная батарея, запас углеводов».Помимо адреналина в момент стресса в нашем организме властвует еще один гормон — кортизол, у которого более длительное действие. Одна из его функций — стимулировать синтез глюкозы в клетках, что также ведет к повышению ее уровня в крови.Биологический смысл в обогащении крови глюкозой — помощь в ситуациях, когда человеку не хватает энергии или нужно экстренно действовать (принимать решение, бежать, выживать).Но когда мы стрессуем, сахар повышается постоянно, как следствие — выделяется гормон инсулин, ведь его роль — доставить сахар в ткани. Если глюкозы слишком много, избыточная энергия запасается в жировом депо. Так мы накапливаем лишний вес, объясняет эксперт.«Особенно это заметно, когда нет физической или хотя бы двигательной активности. В этой ситуации энергия мышцам, а значит, и глюкоза не нужны, и они ее не принимают, — рассказывает Юлия Ходос. — Глюкоза продолжает находиться в крови и причинять вред, создавая конечные продукты гликации (age-продукты) — избыточный гликированный гемоглобин, коллаген, жиры. А это приводит к старению кожи, атеросклерозу и нарушению когнитивных способностей вплоть до болезни Альцгеймера».Что происходит, когда к стрессу добавляется кофеинПредставьте человека, который проспал утром и опаздывает, а значит, уже находится в состоянии стресса. Вместо завтрака он выпивает чашечку кофе, чтобы точно проснуться. Что будет происходить с его уровнем глюкозы в течение дня? Примерный результат, если бы человек замерял показатели, — на графике.«После чашечки кофе происходит стремительное повышение глюкозы, — говорит Юлия Ходос. — Это словно самолет, который резко набирает высоту. Причем это чувствует каждый наш сосуд. После подъема глюкозы происходит ее резкое падение. Сосуды снова страдают».Эксперт отмечает, что в высоких концентрациях глюкоза оказывает прямое токсическое воздействие на эндотелий сосудов, что, в свою очередь, вызывает увеличение мышечного спазма, гиперплазию гладкомышечных волокон и приводит к развитию атеросклероза. Вы чувствуете тремор, головокружение, слабость, кроме того, сосуды попросту изнашиваются сильнее.«Выход — добавить в этот сценарий сбалансированный завтрак, он сделает процесс поступления глюкозы в кровь более плавным, без качелей, — говорит нутрициолог. — Так что мой совет: хотите насладиться чашечкой ароматного кофе — проснитесь в прекрасном расположении духа, прочувствуйте этот момент, но только после завтрака. Тогда уровень глюкозы в течение дня будет у вас таким, как на графике».Как взбодриться без кофеНо как же быть, если стрессы не отпускают, но и кофе хочется? Если энергии не хватает, откуда ее взять? Кофе — не единственный способ взбодриться с утра, уверена эксперт.«Если вы хотите иметь запас бодрости и достаточный уровень энергии в течение всего дня, обратите внимание на свои завтраки. Они обязательно должны содержать в балансе и жиры, и белки, и сложные углеводы, — советует Юлия Ходос. — Монозавтраки, состоящие, например, только из каши или яичницы, не дают чувства сытости надолго, а значит, и запасы энергии иссякнут быстро. Наверняка вы замечали, что уже через пару часов после утренних овсянки или йогурта хочется чем-то перекусить. Пример бодрящего завтрака: омлет, бутерброд сыром, салат с овощами».