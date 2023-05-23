Гастроэнтеролог рассказал о трех вещах, на которые важно обратить внимание в вашем стуле

Такие вещи, как консистенция и цвет, могут указывать на то, что происходит с вашим здоровьем.«Кишечник содержит триллионы бактерий и других микроорганизмов (известных как кишечная микробиота), которые играют ключевую роль в нашем здоровье, включая поддержку иммунной системы, кожи, легких, мочевыводящих путей, и даже мозг. Кишечная микробиота также отвечает за многие аспекты пищеварения, в том числе за поощрение здоровой дефекации», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .Хотя считается нормальным опорожнять кишечник от трех раз в день до трех раз в неделю, посещение туалета хотя бы раз в день может быть полезным для нашего здоровья, поскольку это ключевой метод детоксикации, позволяющий нам удаляют мусор и продукты жизнедеятельности, такие как непереваренная клетчатка, токсины, мертвые клетки и бактерии.Плавающий стулЧрезмерное газообразование. Если у нас есть большое количество потенциально вредных бактерий в толстой кишке вместо того, чтобы производить полезные метаболиты, они могут производить дополнительные газы и токсины.Нарушение всасывания жира. Это является признаком недостаточного поступления желчи в кишечник. Это может означать просто добавление желчных кислот.Необычно окрашенный стулСтул обычно имеет оттенок коричневого из-за пигмента, вырабатываемого и выделяемого печенью, называемого билирубином.Иногда наш стул может отличаться по цвету от нормы. Это может быть связано с тем, что мы съели, например, с большим количеством зеленых листовых овощей, свеклы или пищевого красителя, добавками железа, нарушением всасывания или может быть чем-то, что требует дальнейшего исследования, особенно если стул имеет белый/глинистый цвет, черный или красный цвет в течение более чем нескольких дней.Жидкий стулНапример, это может быть вызвано острыми патогенными инфекциями (то есть бактериями, паразитами или вирусами) или более хроническими состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК) или непереносимость лактозы. эффект от приема антибиотиков или других лекарств или связанный с факторами образа жизни, такими как потребление алкоголя или кофеина.