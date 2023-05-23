Врач перечислил шесть способов снизить риск развития деменции

Нейробиолог доктор Рахул Джандиал назвал несколько способов, благодаря которым можно защитить мозг от деменции в более позднем возрасте.Прежде всего, чтобы защититься от деменции, нужно стараться использовать неведущую руку (для правши - левую, для левши - правую) во время письма. Это поможет наладить мозговые связи.Ещё один способ предотвратить деменцию - это улучшение рабочей памяти. Для этого отлично подойдёт выполнение арифметических действий в уме. Например, можно перемножать двузначные числа.Одиночество - один из факторов риска развития старческого слабоумия и депрессии. Поэтому важно найти поддержку в других людях.Помочь уменьшить чувство одиночества и проявление депрессии может домашнее животное. Для психического здоровья полезно гулять с питомцем.Что касается ходьбы, то регулярные ежечасные прогулки помогают снизить стресс, давление, стимулировать работу мозга. Это всё может препятствовать снижению когнитивных функций.Наконец, существуют научные исследования, доказывающие, что постоянный недосып может привести к накоплению в мозге белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера.