Кожа привыкает к косметике: правда или миф?

Стоит ли менять уходовые средства по сезону и может ли кожа привыкнуть к косметике.Мы часто видим, как в Интернете делают подборку летней или зимней косметички. Неужели правда нужно менять уход в соответствии с сезоном или это маркетинговый ход? Каковы взгляды косметологов относительно данного вопроса?Что такое синдром отмены?Несмотря на то, что в интернете бытует мнение о «синдроме отмены» при пользовании косметическими средствами, на самом деле это не более чем миф. Косметические средства не вызывают ни привыкания, ни синдрома отмены, так как действуют они на поверхности кожи и через кожный барьер проникнуть не могут. Синдром отмены чаще касается серьезных препаратов, которые принимаются пациентами внутрь. Это, как правило, гормоны, психотропные вещества, транквилизаторы, антидепрессанты.Почему ваш крем перестал работать?Однако многие замечают, что как только они перестают пользоваться какой-то определенной косметикой, например, хорошего бренда, переходят на что-то более экономичное, спустя какое-то время состояние кожи ухудшается. Но это происходит не из-за синдрома отмены, а потому что вы просто перестали пользоваться той косметикой, которая лучше ухаживала за вашей кожей, содержала более активные компоненты. Хорошая уходовая косметика обладает пролонгированным действием, поэтому состояние кожи, как только вы перестаете ей пользоваться, ухудшается не сразу, а постепенно. Поэтому замена, которую вы подбираете должна быть эквивалентной, если не по цене, то по качеству точно.При чём тут погода?При этом косметические средства действительно нужно периодически менять. В первую очередь, потому что меняются потребности кожи. Чаще всего это происходит из-за погодных условий. Если в холодное время года мы отдаем предпочтение более жирным питательным кремам и косметике с активными компонентами – витаминами, кислотами, то летом в питании особой необходимости не возникает, поэтому можно выбрать ночной крем «полегче». Что касается витаминов и кислот, то с ними нужно попрощаться в начале весны, так как солнечная активность будет повышаться, а это значит, что появится риск получить гиперпигментацию. Осенью применение средств с кислотами и витаминами снова будет к месту и оправдано.В целом весной и летом мы переходим на качественное увлажнение кожи. Чаще применяются сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой, который как раз и поддерживают водный баланс. Под действием солнечных лучей в теплое время года гиалуроновая кислота в коже разрушается, особенно, это характерно для отдыха, когда мы проводим время на пляже. Поэтому летом на первое место выходит увлажнение и защита кожи от ультрафиолета. Если зимой по каким-либо причинам вы не использовали кремы с SPF, начните это делать весной. Если использовали, то просто повысьте уровень защиты: для города – это от 35 единиц, для курорта – не менее 50.Что нужно круглый год?Что касается тоника, им нужно пользоваться круглогодично. Если вы применяете тоник на основе кислот, например, гликолиевой, тогда им лучше не пользоваться весной и летом из-за риска гиперпигментации. Можно перейти на тоник по типу кожи, который будет выравнивать РН. Тоники с салициловой кислотой, АНА-кислотами для жирной и проблемной кожи можно использовать круглогодично, если беспокоят высыпания. Летом мы чаще сталкиваемся с тем, что кожа страдает от обезвоженности, поэтому не забывайте ее увлажнять, откажитесь от загара, используйте средства с SPF. Ни в коем случае не применяйте тоники на спирту, так как они сильно высушивают кожу. Пользуйтесь обычным тоником по типу кожи, который будет выравнивать тон, завершать очищение и готовить кожу к нанесению косметики.Также не забывайте, если вы с наступлением весны меняете косметику одного производителя на другого, выбирайте тоник того же бренда, что и крем, так как эти средства обычно работают как взаимодополняющие. К тому же, средства одной линейки, работая в паре, не вызывают аллергии.