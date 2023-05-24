Названа самая оптимальная диета для пожилых

Питание играет одну из главных ролей в поддержании здоровья человека и продолжительности его жизни. Перешагнувшим полувековой рубеж особенно важно следить за рационом, чтобы снизить риск смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой или онкологии. Какая диета подходит людям старше 50 лет, выяснили китайские ученые.В исследовании китайских специалистов, опубликованном в Journal of Internal Medicine, приняли участие 371 159 человек в возрасте от 50 до 71 года.Все они придерживались низкоуглеводной или низкожировой диеты – только одни ограничивались здоровыми продуктами, а другие ели те, где содержались насыщенные жиры и низкокачественные углеводы.В течение 23,5 лет наблюдений было зафиксировано 165 698 смертей из-за неправильного питания.«Клинические испытания показали эффективность низкоуглеводных диет и диет с минимальным содержанием жиров для снижения веса и сердечно-сосудистой системы. Наибольшему риску смерти были подвержены участники, придерживающиеся нездоровой низкоуглеводной диеты. В случае здоровой низкоуглеводной диеты риск летальных исходов от всех причин был даже несколько ниже, чем в общей популяции», – следует из публикации.Приверженность здоровой низкожировой диете показала, что риск смерти в целом стал меньше на 18 %, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний на 16 %, от онкологии – на 18 %. Здоровый низкоуглеводный рацион, по словам исследователей, должен включать в себя обилие ненасыщенных жиров и минимум низкокачественных углеводов – очищенных злаков, продуктов с сахаром, фруктовых соков, крахмалистых овощей.Здоровая низкожировая диета – это минимум насыщенных жиров и максимум растительных белков. Также в ежедневном меню обязательно должны быть высококачественные углеводы – цельные зерна, цельные фрукты, бобовые и некрахмалистые овощи.