Диетолог Соломатина рассказала о пользе шпината после 60 лет
Одним из главных критериев пользы шпината стало высокое содержание магния и калия. Они делают людей менее раздражительными, укрепляют кости и выводят лишнюю жидкость. Кроме того, эти вещества помогают нормализовать артериальное давление.
"Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов"
В шпинате содержится много клетчатки, которая нормализует стул и помогает бороться с запорами. Кроме того, в листьях содержится растительный белок, а также витамины К и Е.
Однако шпинат не рекомендуется употреблять людям, страдающим повышенной свертываемостью крови и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.
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