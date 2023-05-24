Диетолог Соломатина рассказала о пользе шпината после 60 лет

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Елена Соломатина, врач-диетолог, рассказала о том, чем полезен шпинат для людей старше 60 лет.Одним из главных критериев пользы шпината стало высокое содержание магния и калия. Они делают людей менее раздражительными, укрепляют кости и выводят лишнюю жидкость. Кроме того, эти вещества помогают нормализовать артериальное давление."Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов"В шпинате содержится много клетчатки, которая нормализует стул и помогает бороться с запорами. Кроме того, в листьях содержится растительный белок, а также витамины К и Е.Однако шпинат не рекомендуется употреблять людям, страдающим повышенной свертываемостью крови и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.