Признаки повышенного холестерина можно почувствовать ночью в пальцах ног - кардиолог Варфоломеев
Симптомы высокого уровня холестерина могут появиться на ногах.
«Жгучие боли в пальцах ног и ступнях, особенно ночью, могут быть предупреждающим признаком высокого уровня холестерина. Эта боль может указывать на атеросклероз, накопление бляшек, которые образуются в ваших кровеносных сосудах, препятствуя свободному течению крови. В отличие от боли от повседневного износа, этот предупредительный сигнал о высоком уровне холестерина, обнаруженный в ногах, будет гореть или болеть, пока вы отдыхаете в постели. Это признак того, что ваши конечности не получают достаточно богатой кислородом крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .
Всем, кто испытывает такие симптомы, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу за немедленным анализом уровня холестерина в крови. Со временем, если его не лечить, слишком высокий уровень холестерина может привести к заболеванию периферических артерий (ЗПА).
Вхудшем случае ЗПА может быть «опасной для жизни». ЗПА обычно поражает ноги — это часто может привести к боли в ногах при ходьбе и, в тяжелых случаях, к гангрене и даже к ампутации.
«Судорожная боль» во время упражнений может быть показателем ЗПА, в дополнение к:
Постоянная боль
Язвы
Гангрена на ногах.
Любого человека с такими симптомами следует направить к специалисту по сосудистым заболеваниям у своего лечащего врача.
Кровоток также можно проверить с помощью доплеровского теста. Доплеровский тест используется для сравнения артериального давления на лодыжке по отношению к артериальному давлению на руке.
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