Назван способ быстро похудеть к лету

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Чтобы безопасно похудеть к лету, нужно изменить свои привычки и отказаться от низкокалорийных диет, считает нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.По словам специалистки, после диет с резким ограничением калорий вес возвращается.«Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности не к лету, а на постоянной основе. Тогда постепенно, медленными шагами можно сбросить вес до приемлемого и сохранить свое здоровье», — объяснила она.Для снижения жировой массы, продолжила Чернышова, следует заняться аэробными нагрузками: бегом, ходьбой, ездой на велосипеде, греблей. Кроме того, она рекомендовала при похудении обращать внимание на рацион.«В диете должно быть достаточно белковых продуктов, а чтобы мышцы не уходили, нужно нагружать их, то есть заниматься физическими нагрузками», — заключила Чернышова.