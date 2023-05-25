Стевия при сахарном диабете: что стоит знать
Преимущества и польза стевии при диабете
Натуральные подсластители производят из трав, ягод и фруктов, а также с помощью ферментации кукурузы. Они обладают низким гликемическим индексом (втрое ниже, чем у сахара), низкой калорийностью, дольше расщепляются. В отличие от синтетических сахарозаменителей, натуральные не имеют побочных эффектов.
Самым популярным сахарозаменителем является стевия медовая, которая производится из одноименного растения, произрастающего в Южной Америке. Это растение с древности использовали в тех краях как лекарство и сладость. В стевии содержится более 50 полезных веществ: витаминов, аминокислот, полифенолов, макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования организма.
Чем полезна для здоровья стевия при сахарном диабете:
понижает уровень глюкозы в крови;
улучшает работу поджелудочной железы;
способствует выработке инсулина;
не вызывает кариес;
укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.
Главная проблема при диабете — уменьшение выработки инсулина поджелудочной железой, а сахарозаменитель стевия помогает нормализовать его уровень, поэтому ее польза для диабетиков очевидна и бесспорна.
Благодаря своей колоссальной пользе и безопасности стевия рекомендуется в качестве натурального сахарозаменителя не только при диабете, но и для его профилактики всем, кто хочет вести здоровый образ жизни и интересуется здоровым питанием.
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