Стевия при сахарном диабете: что стоит знать

Сахарный диабет — одна из самых распространенных болезней 21 века, которой особенно подвержены люди с избыточным весом и с нарушениями обмена веществ. При диабете и инсулинорезистентности рекомендуют ограничить потребление сахаросодержащих продуктов и продуктов с высоким гликемическим индексом, однако не всем это под силу — многие страдают без любимых сладостей. Альтернативным решением для диабетиков станут натуральные сахарозаменители, которые можно добавлять в напитки и выпечку.

Преимущества и польза стевии при диабете

Натуральные подсластители производят из трав, ягод и фруктов, а также с помощью ферментации кукурузы. Они обладают низким гликемическим индексом (втрое ниже, чем у сахара), низкой калорийностью, дольше расщепляются. В отличие от синтетических сахарозаменителей, натуральные не имеют побочных эффектов.

Самым популярным сахарозаменителем является стевия медовая, которая производится из одноименного растения, произрастающего в Южной Америке. Это растение с древности использовали в тех краях как лекарство и сладость. В стевии содержится более 50 полезных веществ: витаминов, аминокислот, полифенолов, макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования организма.

Чем полезна для здоровья стевия при сахарном диабете:

понижает уровень глюкозы в крови;
улучшает работу поджелудочной железы;
способствует выработке инсулина;
не вызывает кариес;
укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Главная проблема при диабете — уменьшение выработки инсулина поджелудочной железой, а сахарозаменитель стевия помогает нормализовать его уровень, поэтому ее польза для диабетиков очевидна и бесспорна.

Благодаря своей колоссальной пользе и безопасности стевия рекомендуется в качестве натурального сахарозаменителя не только при диабете, но и для его профилактики всем, кто хочет вести здоровый образ жизни и интересуется здоровым питанием.
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