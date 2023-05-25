Врач Колиев назвал главные симптомы инфаркта миокарда

Основными симптомами при инфаркте миокарда являются жалобы на боль в области сердца и в левой половине грудной клетки. Об этом сообщил врач-кардиолог Вячеслав Колиев.Помимо этого, могут возникнуть болевые ощущения в области челюсти, в плечевых суставах либо в верхней части спины, добавил специалист. При данном заболевании человек чувствует слабость, у него может наблюдаться бледность и одышка.Сердечный приступ также способен вызвать ярко выраженное чувство страха и тревоги, сбой ритма дыхания. Одним из признаков приступа может являться и холодный липкий пот.