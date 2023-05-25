«Морская капуста не защитит»: 4 категории здоровых людей, которым может потребоваться прием йода

Как минимум каждый третий житель нашей страны имеет патологию щитовидной железы. За последние 10 лет заболеваемость выросла на 21%. А последствия болезней щитовидки самые разные — от проблем с памятью и депрессии до бесплодия.Щитовидная железа производит гормоны, которые стимулируют обмен веществ, поддерживают работу мозга, сердца, мышц и опорно-двигательного аппарата. Они же влияют на репродуктивную и иммунную системы.Чтобы люди внимательнее относились к здоровью столь важного органа, 25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы.«Одна из основных причин заболеваний щитовидной железы — дефицит йода. На этом фоне может развиться как диффузный зоб, так и многоузловой с разным уровнем секреции гормонов щитовидной железы, — говорит эндокринолог Олег Хохунов. — Дефицит йода вкупе с патологией иммунной системы способны привести к аутоиммунному поражению щитовидной железы и вызвать гипотиреоз или гипертиреоз.Есть адекватное количество йода — и железа работает нормально, нет йода — тут как повезет. Возможно, железа адаптируется, но шансов мало».Среднее потребление йода жителем России в три раза меньше нижнего порога нормы, установленного ВОЗ (150–250 мкг) и составляет всего 40–80 мкг в день. В условиях йодного дефицита возрастает риск развития рака щитовидной железы и других тяжелых заболеваний.Йод не может синтезироваться в нашем организме, поэтому получать его нужно извне — с пищей.По словам эксперта, употребление йодированной соли и пищи, богатой йодом, может стать профилактикой болезней щитовидки, вызванных йодной недостаточностью. Однако слишком полагаться на морскую капусту, рыбу и другие «йодные» продукты не стоит.«Во-первых, при термической обработке часть йода может разрушаться. Во-вторых, в продуктах, даже якобы богатых йодом, содержится не та формула йода, которая нужна для насыщения щитовидной железы, — объясняет эндокринолог. — В процессе трансформации в организме йод превращается в нужный, но его количество крайне мало. Настолько мало, что ни один продукт даже в огромном количестве потребления не сможет перекрыть потребность. В комплексных минеральных добавках йода также недостаточно. Поэтому определенным группам населения необходима терапия препаратами йода».Кому нужно особенно следить за нормой йода:дети до 3 лет — груднички получают йод с молоком матери или в составе искусственной смеси, а после отмены грудного вскармливания могут быть рекомендованы добавки;подростки со старта пубертата: мальчики — в 9-14 лет, девочки — в 8-13 лет и далее до 18-20 лет;беременные;кормящие мамы.Можно ли пить йод для профилактики«Нужно ли принимать препараты йода, покажут анализ на гормон ТТГ и УЗИ щитовидной железы, — говорит Олег Хохунов. — Одно из противопоказаний к приему — узловые образования. Если человек начнет пить йод, узел может автономно и бесконтрольно вырабатывать гормоны, не подчиняясь общим правилам работы организма».Среди других противопоказаний — повышенная функция щитовидной железы, а также прием лекарств, при которых у организма нет потребности в йоде.Статистика по заболеваниям щитовидки в нашей стране растет.«Как минимум треть населения имеет патологию щитовидной железы, — приводит данные эндокринолог. — С возрастом заболевания щитовидки выявляют все чаще. Это связано с разными причинами: от дефицита йода и плохой экологии до генетических нарушений. Впрочем, не каждую патологию нужно лечить. Нередко достаточно просто наблюдаться у эндокринолога».Признаки болезней щитовидной железы«Очевидные симптомы: набухание шеи и пучеглазие. Однако классической клинической картины патологии щитовидной железы нет. Симптоматика завуалированная, поэтому на начальных проявлениях люди редко обращаются к эндокринологу, — объясняет Олег Хохунов. — Течение болезни долгое время стертое, но в критических промежутках наиболее активное и выраженное».Возможные признаки гипотиреоза (недостатка гормонов щитовидной железы):апатия;сонливость;повышенная утомляемость;снижение физической работоспособности;гипотермия;запоры;нарушение менструального цикла;выпадение волос;сухость кожи, трещины на пятках;ломкость ногтей;замедленный пульс;отеки;прибавка в весе.Возможные признаки тиреотоксикоза или гипертиреоза (избытка гормонов щитовидной железы):резкие перепады настроения;раздражительность;плаксивость;гипертермия;частый стул;учащенный пульс;снижение массы тела при повышенном аппетите;потливость;артериальное давление часто меняется, но в основном повышенное.Установлено, что до 15% пациентов, которых направляют к психиатру или психотерапевту с диагнозом «депрессия», на самом деле страдают гипотиреозом.Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава РФКак часто проверять гормон ТТГдетям до 3 лет — скрининг в роддоме, далее в 1 и 3 года;дети от 3 до 8-13 лет (до начала пубертата) — один раз в два года;подростки с начала пубертатного периода и до 18-20 лет — два раза в год;перед планированием беременности;во время беременности;взрослые вне критических промежутков — хотя бы один раз в жизни, а также при наличии показаний по рекомендации эндокринолога.в зависимости от патологии. В среднем в первые один-два года после диагностики — два раза в год, далее — один раз в год. Отдельный график обследований при раке щитовидной железы.Почему будущей маме важно следить за гормонами щитовидки«Нервная система плода формируется при активном участии тироксина матери, поэтому в период беременности расход гормона Т4 свободного больше, — отвечает врач. — Нехватка тироксина может привести к патологиям нервной системы плода. Чтобы повысить уровень этого гормона, нужно снизить гормон ТТГ. Поэтому целевой уровень ТТГ для беременных ниже, чем для небеременных».Если ТТГ выше нормы, будущим мамам назначают заместительную гормональную терапию, которую отменяют после родов. Однако во время беременности может развиться и истинный гипотиреоз, который потребует дальнейшего наблюдения и терапии.Можно ли полностью вылечиться от болезней щитовидной железы«Лишь незначительное количество патологий железы заканчиваются полным излечением и не имеют впоследствии терапии, однако рекомендации по наблюдению сохраняются, — комментирует врач. — Большая же часть болезней — это постоянная заместительная гормональная либо временная тиреостатическая терапия с дальнейшими различными исходами. Часть патологий требует хирургического лечения с последующей медикаментозной терапией или без нее».