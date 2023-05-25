Врач Тяжельников: в период магнитных бурь важно измерять свое давление

Текущая неделя может оказаться нелегкой для метеочувствителных людей – у них из-за влияния магнитной бури может ухудшаться самочувствие, возникают головные боли, тошнота, снижение работоспособности, угнетенное эмоциональное состояние.Врач Андрей Тяжельников посоветовал россиянам в интервью внимательнее следить за самочувствием в неблагоприятный период и вносить некоторые коррективы в образ жизни.«Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки», - рассказал медик в беседе с РИА Новости.Кроме того, Тяжельников порекомендовал пить воду, а также минимизировать потребление соли. При имеющейся гипотонии (низкое артериальное давление) будет не лишним принять какое-нибудь средство для активизации тонуса (подойдет та же настойка лимонника). Врач Андрей Тяжельников добавил, что«в период магнитных бурь особенно важно измерять свое артериальное давление утром и вечером».Также эксперт подчеркнул, что по-прежнему остается важным правильно принимать лекарства, назначенные врачом. Еще в дни магнитных бурь следует больше гулять, ограничивать вызывающий стресс новостной поток, больше отдыхать, сохранять позитивное отношение к жизни. Интенсивные физические нагрузки, алкогольные напитки – всего этого быть не должно. По возможности лучше отказаться от вождения автомобиля.