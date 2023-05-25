Как анестезия может навредить вашей психике

Анестезия во время операции не для всех является безопасным вариантом. Известно, что у некоторых пациентов при использовании таких препаратов, как пропофол, мидазолам, диазепам и закись азота, могут возникать сексуальные галлюцинации.Врачи давно знают, что седативно-снотворные препараты, которые замедляют мозговую деятельность и вызывают сон или расслабляют пациента, могут повлиять на восприятие человеком реальности.Обзор препаратов мидазолам, кетамин и тиопентал, который был проведён в 1984 году, показал, что 18% пациентов, получавших анестезию во время стоматологических или медицинских процедур, с трудом отличали реальность от фантазии. Также в ходе исследования 1980 года выяснилось, что примерно 14% пациентов испытывают возбуждение или видят эротические сны под наркозом.Учёные Мелодия Уайт и К. Майкл Уайт после анализа данных начиная с самого первого случая сексуального насилия или сексуальных галлюцинаций во время и заканчивая февралём 2023 года обнаружили вот что. Оказалось, что подобных примеров - 87, и они описываются в 17 опубликованных статьях.Обнаружилось также поразительное соответствие между местом проведения медицинской процедуры и тем, где пациенту виделся неуместный сексуальный контакт. К примеру, процедуры с грудью воспринимались как ласки груди, со ртом - как оральный секс и т.п.Всё это может иметь серьёзные последствия как для пациентов, так и для врачей. Эмоциональные потрясения, которые пациент испытывает, когда переживает сексуальное насилие под наркозом, скорее всего, такие же сильные, как если бы они случились в реальности. В результате это может привести к серьёзной психологической травме.