Простого чувства голода может быть достаточно, чтобы замедлить процесс старения

Плодовые мушки, которых обманом заставляют чувствовать голод, в конечном итоге живут дольше, даже если они потребляют много калорий. Результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Мичиганского университета в США, показывают, что ощущение ненасытного голода само по себе может вызвать омолаживающий эффект прерывистого голодания. На самом деле животное не должно голодать.«Мы как бы отделили продлевающие жизнь эффекты ограничения диеты от всех пищевых манипуляций с диетой, над которыми исследователи работали в течение многих лет, чтобы сказать, что они не нужны», — говорит физиолог Скотт Плетчер. «Восприятие того, что еды недостаточно, достаточно».Интервальное голодание в последние годы стало популярной диетической причудой, хотя на данный момент доказательства, подтверждающие его пользу, ограничены и в основном основаны на исследованиях на животных.Работа над плодовыми мушками (Drosophila melanogaster) и грызунами, по-видимому, предполагает, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни и укрепить здоровье. Но это все еще первые дни, и требуется гораздо больше исследований, прежде чем результаты можно будет распространить на людей, особенно потому, что некоторые исследования дали противоречивые результаты или даже выявили потенциальные опасности.Для дальнейшего изучения молекулярных механизмов голодания исследователи снова обратились к скромной плодовой мушке.В прошлом исследования плодовых мушек помогли ученым идентифицировать многочисленные нейронные сигналы голода и сытости в мозгу. У этих существ на 75 процентов те же гены, связанные с болезнями, что и у нас, а их метаболизм и мозг имеют полезное сходство с таковыми у млекопитающих.Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) являются важными питательными веществами, которые, по-видимому, вызывают чувство сытости у мух при употреблении. Таким образом, употребление большего количества BCAA снижает чувство голода.Чтобы выяснить, как это может повлиять на старение, исследователи удерживали плодовых мушек голодными, давая им закуски с низким содержанием BCAA.Их голод измерялся тем, сколько насекомых съели из буфета с едой через несколько часов после употребления закуски.Мухи, которым давали закуску с низким содержанием BCAA, съедали больше еды в более позднем буфете. Они также отдавали предпочтение продуктам с высоким содержанием белка, а не продуктам с высоким содержанием углеводов — признак того, что мухами двигал голод, основанный на потребностях, а не на желаниях.Поэтому исследователи обратились прямо к первоисточнику. Когда команда напрямую активировала нейроны плодовых мушек, которые вызывают реакцию голода, они обнаружили, что эти стимулированные голодом мухи также жили дольше.«Таким образом, — пишут Плетчер и его коллеги, — само мотивационное состояние голода, а не доступность или энергетические характеристики диеты, может замедлить старение».Дальнейшие эксперименты показали, что снижение содержания аминокислот с разветвленной цепью в рационе мух также приводит к тому, что их голодные нейроны формируют модифицированные вспомогательные белки, называемые гистонами, которые связываются с ДНК и помогают регулировать активность генов. Исследователи считают, что эти модифицированные гистоны могут быть связующим звеном между диетой, реакцией на голод и старением. Интересно, что прошлые исследования связывают увеличение количества гистонов с увеличением продолжительности жизни.В свете полученных результатов исследователи считают, что хронический голод может быть адаптивной реакцией, «опосредованной модификациями гистоновых белков в дискретных нервных цепях, которые замедляют старение».Полученные результаты могут помочь объяснить, почему диеты с низким содержанием BCAA полезны для нашего здоровья. Возможно, они обеспечивают организм достаточным количеством питательных веществ, при этом не полностью подавляя сигналы голода в мозгу.Конечно, эта идея нуждается в гораздо большем тестировании. Одного исследования плодовых мушек недостаточно.На данный момент исследователи заинтересованы в том, чтобы выяснить, связано ли здоровье плодовых мушек с едой для удовольствия, а также по необходимости.