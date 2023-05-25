Еда не приходит одна: названы самые опасные для здоровья конфеты

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Конфеты, благодаря огромному содержанию сахара, являются одними из самых мощных провокаторов диабета. Дальше запускается ряд других болезней, хорошо известно, что перебор с глюкозой может стать и источником риска онкологии. Наконец, для зубов они тоже представляют опасность.Стоматологи, обладающие учеными степенями, провели исследование, выявившее самые опасные для здоровья зубов конфеты. Но не только зубы страдают от этих сладостей. При разрушении зубной эмали, кариесе распространяются воспалительные процессы уже по всему организму. Страдает пищеварительная система, иммунитет, сосуды.Специалисты Американской ассоциации стоматологов после исследования выстроили шкалу вредности конфет. «Чемпионом» по опасности для здоровья оказались липкие жевательные конфеты, в частности, столь любимые детьми (и не только!) ириски и мармелад. Их риск в том, что их мы долго держим во рту, соответственно, время разрушительного воздействия на зубы растет.На второй строке этого антирейтинга разместились карамельки, тоже липнущие к зубам. На третьем месте оказались конфетки с кислинкой: в них есть и сахар, и кислота. Последняя способствует быстрому разрушению эмали.В этом списке эксперты разместили также леденцы на палочке. Действие аналогично: леденцы мы и наши детки смакуем долго, позволяя сахару делать свою разрушительную работу.В противовес перечисленным выше, шоколадные конфеты были названы лучшим вариантом: вкус, качество выше, а последствий для здоровья меньше, чем у «собратьев».