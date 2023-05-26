Как распознать анафилактический шок и спасти жизнь человека

Анафилактический шок всегда развивается внезапно и молниеносно. Поэтому требует столь же молниеносных действий.Анафилактический шок — это крайне тяжёлая форма аллергии.Как и при любой аллергии, организм, столкнувшись с веществом, которое кажется ему ядом, начинает защищаться. И делает это настолько активно, что вредит самому себе.Но в случае анафилаксии ситуация особая: иммунный ответ на раздражитель оказывается настолько силён, что под удар попадают не только кожа и слизистые, но и пищеварительный тракт, лёгкие, сердечно-сосудистая система. Последствия могут быть крайне неприятны:Резко снижается артериальное давление.Быстро развиваются отёки тканей, в том числе гортани — начинаются проблемы с дыханием.Мозг начинает испытывать острое кислородное голодание, что может привести к обморокам и дальнейшим нарушениям жизненно важных функций.Из-за отёчности и недостатка кислорода страдают и другие внутренние органы.Эта комбинация симптомов чревата серьёзными осложнениями и может быть смертельно опасна. Поэтому важно быстро распознать анафилаксию и оказать первую помощь.Как распознать анафилактический шокПервый и один из наиболее важных моментов при постановке диагноза — контакт с аллергеном. Будьте особенно внимательны, если перечисленные ниже симптомы развиваются после укуса насекомого, приёма какого-либо лекарства или еды. Аллергеном может оказаться даже безобидное на первый взгляд печенье с арахисом.Шок развивается в два этапа. Основные симптомы-предвестники анафилаксии выглядят так:Очевидная кожная реакция — покраснение или, напротив, бледность.Зуд.Жар.Покалывания в руках, ногах, около рта или по всей поверхности головы.Насморк, зуд в носу, желание чихнуть.Затруднённое и/или свистящее дыхание.Комок в горле, мешающий нормально сглотнуть.Боль в животе, тошнота, рвота, диарея.Опухшие губы и язык.Чёткое ощущение, что с телом что-то не то.Уже на этом этапе необходимо принимать срочные меры (о них ниже). И тем более экстренная помощь необходима, если анафилаксия достигает второго, шокового этапа. Его симптомы:Головокружение.Резкая слабость.Бледность (человек буквально белеет).Появление холодного пота.Сильная одышка (хриплое, шумное дыхание).Иногда судороги.Потеря сознания.3 главных правила первой помощи при анафилактическом шоке1. Вызовите скоруюЭто нужно сделать как можно скорее. С мобильного телефона звоните по номеру 103 или 112.2. Срочно введите адреналинАдреналин (эпинефрин) вводится внутримышечно, чтобы поднять упавшее кровяное давление. Этот препарат продаётся в аптеках в формате автоинъекторов — автоматических шприцев, уже содержащих необходимую дозу лекарства. Укол таким устройством может сделать даже ребёнок.Как правило, инъекцию делают в бедро — здесь расположена самая большая мышца, промахнуться сложноНе бойтесь: адреналин не нанесёт вреда при ложной тревоге. Зато при неложной может спасти жизнь.Люди, которые уже переживали анафилактические реакции, нередко носят автоинъекторы с адреналином с собой. Если пострадавший ещё в сознании, обязательно спросите, есть ли у него препарат. Есть? Действуйте по инструкции выше.Принимать антигистаминные средства нет смысла: анафилактический шок развивается очень быстро и они просто не успеют подействовать.Если адреналина у пострадавшего не оказалось, а аптек рядом нет, остаётся ждать приезда скорой.3. Постарайтесь облегчить состояние человекаУложите пострадавшего на спину, приподняв ноги.По возможности изолируйте человека от аллергена. Если вы заметили, что аллергическая реакция начала развиваться после укуса насекомого или инъекции какого-либо препарата, наложите повязку выше места укуса или укола, чтобы замедлить распространение аллергена по организму.Не давайте пострадавшему пить.Если присутствует рвота, поверните голову набок, чтобы человек не захлебнулся.Если человек потерял сознание и перестал дышать, начинайте сердечно-лёгочную реанимацию (если у вас есть соответствующие навыки) и продолжайте до приезда медиков.Если состояние пострадавшего улучшилось, всё равно проследите, чтобы он дождался скорой. Анафилактический шок требует дополнительных обследований. Кроме того, возможно повторение приступа.Всё, вы сделали что могли. Далее надежда только на организм пострадавшего и квалификацию врачей.К счастью, в большинстве случаев при оказании своевременной врачебной помощи анафилаксия отступает. По американской статистике, летальный исход фиксируют лишь у 1% тех, кто был госпитализирован с диагнозом «анафилактический шок».Что может стать причиной анафилактического шокаОсобого смысла перечислять причины нет. Аллергия — индивидуальная реакция организма, она может развиваться на совершенно безобидные для других людей факторы.Но для буквоедов всё же приведём список наиболее распространённых триггеров, в ответ на которые возникает анафилактический шок.Продукты питания. Чаще всего — орехи (особенно арахис и лесные), морепродукты, яйца, пшеница, молоко.Пыльца растений.Укусы насекомых — пчёл, ос, шершней, муравьёв, даже комаров.Пылевые клещи.Плесень.Латекс.Некоторые лекарства.Кто подвержен анафилактическому шокуРиск развития анафилактического шока высок у тех, кто:Уже переживал аналогичную аллергическую реакцию.Имеет какой-либо вид аллергии или астму.Имеет родственников, у которых была анафилаксия.Если вы относитесь к одной из перечисленных групп риска, проконсультируйтесь с терапевтом. Возможно, вам надо купить автоинъектор адреналина и возить его с собой.