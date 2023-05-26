Врачи развеяли 4 мифа о женском храпе

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Храп может сопровождаться нарушениями дыхания, поэтому игнорировать его чревато риском развития инфаркта или инсульта, однако многие дамы стыдятся этой темы.МИФ 1. Женщины храпят очень редкоСотрудники сомнологической лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова отмечают, что гортанные звуки во сне возникают у большинства людей, это не связано с половой принадлежностью. Хотя молодые девушки действительно храпят реже — благодаря эстрогенам, отвечающим за эластичность тканей гортани.МИФ 2. Женский храп тише, чем мужскойИздавать громкие звуки со сне могут люди любого пола. Например, 60-летняя британская пенсионерка Дженни Чепмен установила рекорд, которая во сне по мощности превышала шум поезда и самолётного двигателя.МИФ 3. Беременные не храпятПо оценкам экспертов, гортанные звуки во сне издают около половины будущих мам. Особенно это проявляется в третьем триместре — это связано с гормональным фоном и отёками носовых проходов.МИФ 4. Храпят только женщины с лишним весомПолнота может стать причиной, но чаще на появление «громкой» проблемы влияют патологии лор-органов.«Главное в лечение храпа — это консультация врача. Причиной гортанных звуков могут быть аденоиды, полипы, увеличенные миндалины или искривлённая носовая перегородка», — считает отоларинголог Данил Сумароков.