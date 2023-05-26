Врачи развеяли 4 мифа о женском храпе
МИФ 1. Женщины храпят очень редко
Сотрудники сомнологической лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова отмечают, что гортанные звуки во сне возникают у большинства людей, это не связано с половой принадлежностью. Хотя молодые девушки действительно храпят реже — благодаря эстрогенам, отвечающим за эластичность тканей гортани.
МИФ 2. Женский храп тише, чем мужской
Издавать громкие звуки со сне могут люди любого пола. Например, 60-летняя британская пенсионерка Дженни Чепмен установила рекорд, которая во сне по мощности превышала шум поезда и самолётного двигателя.
МИФ 3. Беременные не храпят
По оценкам экспертов, гортанные звуки во сне издают около половины будущих мам. Особенно это проявляется в третьем триместре — это связано с гормональным фоном и отёками носовых проходов.
МИФ 4. Храпят только женщины с лишним весом
Полнота может стать причиной, но чаще на появление «громкой» проблемы влияют патологии лор-органов.
«Главное в лечение храпа — это консультация врача. Причиной гортанных звуков могут быть аденоиды, полипы, увеличенные миндалины или искривлённая носовая перегородка», — считает отоларинголог Данил Сумароков.
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