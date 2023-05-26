Онколог Каприн рассказал, какие обследования помогут вовремя обнаружить рак
Так, женщинам необходимо проходить пап-тест, исследование мазка с поверхности шейки матки. Проходят его женщины от 18 до 64 лет раз в три года. Также важно проходить маммографию после 40 лет раз в два года.
Мужчинам по назначению врача нужно сдавать анализ крови на простатспецифический антиген, вырабатываемый простатой.
Онколог добавил, что заподозрить онкологию помогают анализ кала на скрытую кровь, ЭГДС, компьютерная томография легких
В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина нашли, как продлить жизнь пациентам с опухолями грудной клетки. Там проводят уникальные операции с использованием индивидуальных 3D-имплантов, передает «МИР 24».
Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника. Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев заболевания.
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