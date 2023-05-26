Онколог Каприн рассказал, какие обследования помогут вовремя обнаружить рак

Главный внештатный специалист, онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какие обследования нужно проходить, чтобы вовремя обнаружить рак.Так, женщинам необходимо проходить пап-тест, исследование мазка с поверхности шейки матки. Проходят его женщины от 18 до 64 лет раз в три года. Также важно проходить маммографию после 40 лет раз в два года.Мужчинам по назначению врача нужно сдавать анализ крови на простатспецифический антиген, вырабатываемый простатой.Онколог добавил, что заподозрить онкологию помогают анализ кала на скрытую кровь, ЭГДС, компьютерная томография легкихВ Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина нашли, как продлить жизнь пациентам с опухолями грудной клетки. Там проводят уникальные операции с использованием индивидуальных 3D-имплантов, передает «МИР 24».Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника. Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев заболевания.